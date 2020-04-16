2020-04-16T11:35:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве открыли третий коронавирусный стационар сети «РЖД-Медицина»

Всего в столице уже развернуты 36 стационаров для приема больных
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Первый стационар был открыт 11 апреля в больнице на ул. ШоссейнойПервый стационар был открыт 11 апреля в больнице на ул. ШоссейнойФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирусный стационар на базе Клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н.А.Семашко в Люблино 16 апреля открыл мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «РЖД» Олег Белозеров.

- Вступает в ряды борьбы с коронавирусом большой отряд медицинских работников железной дороги. В Москве уже открыта третья клиника. Около 3000 работников и медсестер РЖД будут заниматься этой проблемой. Очень важно, что медицинские сотрудники добровольно подключились к этой работе, они обеспечены хорошим оборудованием. Это квалифицированные специалисты, знающие свое дело. Люди, которые привыкли работать с тяжелыми пациентами, - сказал Сергей Собянин.

- Мы во все вопросах взаимодействуем с Москвой. Наиболее активно мы развернули 1190 мест в больницах Москвы, более 3000 работников. К нам приезжают квалифицированные врачи из регионов, - сказал Олег Белозеров.

Первый стационар был открыт 11 апреля в больнице на ул. Шоссейной – для госпитализации пациентов с COVID-19. Там были развернуты 240 коек, в том чсиле 16 реанимационных.

Второй коронавирусный стационар был развернут 13 апреля на базе Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» на Волоколамском шоссе. Его мощность – 400 коек, включая 22 реанимационные.

И вот третий коронавирусный стационар на базе больницы им Семашко в Люблино. Здесь 550 коек, в том числе 40 реанимационных. В стационаре есть кабинеты компьютерной томографии и рентгена. Принять первых пациентов смогут уже 17 апреля.

- Таким образом в трех коронавирусных стационарах «РЖД-Медицина» развернуто 1 190 коек, в том числе 78 реанимационных. Обеспечены кислородом 395 коек, имеется 64 аппарата ИВЛ. Лечение пациентов будет бесплатным, по программе ОМС. Направление пациентов – в общем порядке по Скорой, - объяснили в компании РЖД.

В штате коронавирусного стационара – 527 врачей и 872 медицинские сестры.

Кстати

В Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 36 федеральных, городских и частных стационарах. А также продолжается подготовка к развертыванию еще нескольких госпиталей. К тому же заканчивается строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновское (ТиНАО).

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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