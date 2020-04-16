Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси в Москве
Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно. Соответствующее постановление 16 апреля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
- Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета, - сообщили в мэрии Москвы.
Медработники получат возможность жить в гостиницах с максимально комфортными условиями для отдыха, им будет предоставлено двухразовое питание (завтрак и ужин), а также услуги прачечных.
Временное проживание в гостиницах обезопасит родственников медиков, ведь близкие будут меньше контактировать. В порядка 20 отелях пришлось усилить санитарный режим и провести некую работу по переоборудованию помещений. Расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы.
Добираться на работу медики смогут на такси – откликнулись помогать пять городских служб.
- Заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля. На сегодняшний день размещено уже более 500 человек, - рассказали в мэрии Москвы.
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
ИСТОЧНИК KP.RU
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