Московским школьникам обещают в апреле коктейль из поллиноза и коронавируса

Впереди у российских школьников каникулы. Они выпадали на конец апреля - начало мая. Это то самое время, когда в столичном регионе начинает цвести большинство деревьев и растений. Обычно на этот срок школьники с аллергией уезжали туда, где цветение аллергенов минимально - ближе к морю. Многие прятались даже на побережье Тайланда, Вьетнама, Турции и Кипра.Но в этом году коронавирус внес свои правила игры: родители с детьми оказались в самоизоляции, а границы закрыты.

- Москвичей ждет наслоение сезонного поллиноза и коронавируса, - заявил академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин.

Ученый предупредил, что симптомы поллиноза очень похожи на симптомы коронавируса: температура, насморк, боль в горле, удушье. Это значит, что врачам скорой придется как-то отличать симптомы коронавируса от тяжелого поллиноза.

Родителей просят обратить внимание предупреждение таких состояний у своих детей. В частности, предупредить поллиноз в домашних условиях позволят различные очистители воздуха и влажная уборка помещений.

Было бы хорошо вооружить наших медиков тестами на вирусное заболевание, чтобы не госпитализировать к коронавирусным больных тех, кому достаточно дать лекарства от аллергии.