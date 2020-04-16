В Москве восстановили 220 тысяч аннулированых пропусков для предпринимателей

На днях в социальных сетях появились жалобы индивидуальных предпринимателей на то, что им аннулировали пропуска для передвижения по Москве и они не смогли добраться на работу. Основаниями якобы стали неправильно указанные данные. Речь была об ИНН - данные не значились в базе самозанятых. Тогда предприниматели стали звонить и писать во все органы власти с просьбой внимательно посмотреть данные. Оказывается, у индивидуальных предпринимателей ИНН совпадает с ИНН физического лица. И все равно не являются самозанятыми. Департамент информационных технологии принял жалобы к сведению и пересмотрел пропуска.

- 220 тысяч пропусков индивидуальных предпринимателей были восстановлены Департаментом информационных технологий мэрии Москвы. Соответствующие сообщения придут предпринимателям на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении пропуска. ДИТ приносит свои извинения и благодарит тех, кто своевременно известил о проблемах, - рассказали "КП" в Департаменте информационных технологий Москвы.

Напомним, что с 15 апреля москвичи должны оформлять пропуска для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте (метро, автобусы, трамваи). Для работающих москвичей их выдают до 30 апреля, а также можно оформить разовые пропуска на сутки для посещения медицинского учреждения.