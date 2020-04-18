Герой России Сергей Липовой: Ужесточать в Москве режим самоизоляции приходится из-за безответственности разгильдяев и саботажников

Ужесточение в Москве режима самоизоляции – это вынужденная мера, необходимая для победы над коронавирусом, считает герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» уверен: оперативные действия столичных властей помогают сдерживать эпидемию и не дают событиям в российской столице развиваться по пессимистическому сценарию, как в странах Европы.

- Вовремя введённые карантинные и другие меры привели к недопущению эпидемиологического коллапса в Москве. Современный мир столкнулся с такой проблемой впервые, во многих странах и городах складывается ситуация разной тяжести. Но принятые правительством Москвы меры показали свою эффективность, это очевидно, - комментирует Сергей Липовой.

Герой России подчеркнул: режим самоизоляции в столице ужесточается из-за безответственности некоторых горожан. Вместо того, чтобы оставаться дома и не подвергать опасности собственное здоровье и жизнь других людей, они проявляют эгоизм и не следуют установленным ограничениям. Поэтому введенные в столице штрафы – это мера, которая необходима, чтобы удержать их дома.

- Сегодня, по большому счету, население Москвы можно поделить на три категории. Первая - ответственные и законопослушные граждане, которые добросовестно соблюдают режим самоизоляции или карантина, выходят только в магазин за продуктами или аптеку. Вторая - те, кто по профессиональному долгу находятся на служебном или трудовом посту, кто лечит, обеспечивает общественную безопасность или бесперебойную работу различных городских структур. И третья - разгильдяи и саботажники, нарушающие введённые ограничения, которым плевать на происходящее в Москве и стране, на судьбы других людей. Именно из-за безответственности и эгоизма последних приходится ужесточать меры по сдерживанию распространения инфекции, - отметил Липовой. - Именно из-за них весь этот непростой период возможно затянется ещё на неопределённое время. Чтобы победить невидимого, но опасного врага, нужны адекватные меры и ответственность граждан. Когда этой самой ответственности недостаточно - меры становятся более жесткими. И это объективная закономерность.

Напомним, с 30 марта все жители столицы, вне зависимости от возраста, должны оставаться дома. Исключение составляют только те москвичи, кому по роду своей деятельности в эти дни необходимо ездить на работу. Остальным горожанам следует соблюдать режим самоизоляции. Покидать квартиру можно только чтобы сходить в магазин, в аптеку или для обращения за медицинской помощью, чтобы вынести мусор или выгулять собаку. Для передвижения по столице на транспорте, как на личном, так и на общественном, необходимо оформлять специальный цифровой пропуск. Для нарушителей режима самоизоляции введены штрафы.