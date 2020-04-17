Сергей Собянин запустил новую программу помощи бизнесу

В Москве расширяют список мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за эпидемии коронавируса. Это уже третий по счету пакет мер, введенный за время эпидемии. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Пандемия коронавируса поставила на паузу большую часть бизнеса, - напомнил Сергей Собянин в своем блоге sobyanin.ru. - Но эта пауза не будет вечной. И свою задачу правительство Москвы видит в том, чтобы помочь предпринимателям сохранить свой бизнес, трудовые коллективы и ресурсы для возвращения к нормальной жизни».

На совещании с главами регионов Президент России Владимир Путин призвал каждый субъект РФ проработать собственную программу помощи местным предпринимателям. Москва отреагировала незамедлительно.

«Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - заявил мэр.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ПРОГРАММА

Речь идет о субсидировании со стороны города ставок по кредитам.

- Все малые и средние предприниматели, зарегистрированные в столице, будут платить по всем ранее взятым кредитам лишь 6%. Остальное возьмет на себя городской бюджет.

- Ставка новых стабилизационных кредитов - 8%.

Для получения такой помощи есть только одно условие: кредитные деньги должны расходоваться только на бизнес, действующий в Москве.

- Одна из мер поддержки рассчитана на субъекты малого бизнеса, которые брали кредиты, вне зависимости от отраслей и от целей кредитования, до 15 апреля, - отмечает глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Это будет действовать до конца текущего года.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: mos.ru

«В ДИАЛОГЕ С БИЗНЕСОМ»

Кроме того, третий пакет расширяет меры поддержки бизнеса, введенные в последние недели.

1. Кинотеатры, организации допобразования, санатории, дома отдыха и организаторы выставок получат отсрочку по авансовым платежам за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу - до 31 декабря текущего года.

2. Арендодателям, сдающим помещения гостиницам, компенсируют налог на имущество и земельные платежи за II квартал 2020 г., если они снизят ставки своим арендаторам не менее чем на 50%.

3. Собственникам, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общепита, бытовых услуг и гостиничного дела, компенсируют 50% налога на имущество и землю за II квартал 2020 г.

4. Отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и подобных выплат в городской бюджет получат представители строительного и девелоперского бизнеса.

5. Предприниматели, которые ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города, смогут внести деньги не во II квартале, а до конца 2020 года.

- Мы предложили меры поддержки девелоперских компаний - строительная отрасль является одной из ключевых для экономики Москвы и приносит в нее ежегодно в виде инвестиций более 800 млрд рублей - порядка 40% всех инвестиций в мегаполис, - прокомментировал нововведения заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве - 44 тысячи вакансий

Не секрет, что из-за эпидемии коронавируса многие жители Москвы оказались без работы. Фирмы, торговые точки и объекты сферы услуг, в которых они работали, временно приостановили свою деятельность. В свою очередь, Москва поддерживает не только бизнес, но и трудоспособных граждан, которые оказались без работы, - это одно из поручений президента страны, адресованное главам регионов.

В столице продолжают работать центры занятости населения «Моя работа» (czn.mos.ru). Прямо сейчас в их базе более 44 тысяч запросов - работодатели ищут сотрудников!

- Рынок труда Москвы - самый масштабный и диверсифицированный в России. И даже сейчас, когда ситуация на рынке труда Москвы сильно изменилась из-за эпидемии в городе, отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, за последнее время работу нашли уже более 1 тысячи человек.

Сейчас на рынке труда большой спрос на логистов, специалистов из сферы IT. Много вакансий курьеров, операторов кол-центров, менеджеров по онлайн-продажам. Также требуются водители грузовиков и комплектовщики.

МНЕНИЕ БИЗНЕСА

Основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов:

- Меры, которые были предложены Президентом РФ и мэром Москвы сегодня - самые позитивные из того, что я наблюдаю. Все предпринимательское сообщество - здесь я говорю за индустрию красоты - сказало: ну наконец-то. Поддержка зарплаты, один МРОТ на каждого сотрудника - это вызвало большое оживление. Так же, как и меры (субсидии. - Авт.) по существующим кредитам и по возможности взять кредит на неотложные нужды.

Президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов:

- Я думаю, что это (новые меры поддержки. - Авт.) значимый шаг. Особенно в части существующих кредитов, которые сейчас стали очень сложными для обслуживания. Субсидия размером в 6% может облегчить ситуацию.

Вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников:

- Сегодняшние инициативы Сергея Семеновича Собянина, безусловно, окажут позитивное влияние на состояние столичного малого и среднего бизнеса. Правительство Москвы и Сбербанк разрабатывают совместные программы по поддержке предприятий и предпринимателей, наиболее пострадавших от нынешнего экономического кризиса.