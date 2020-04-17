Масштабная дезинфекция в Москве пройдёт накануне Пасхи

Накануне Пасхи (ее отмечают в этом году 19 апреля) в Москве в четвёртый раз устроят масштабную дезинфекцию от коронавируса. Город помоют в субботу, то есть завтра, 18 апреля.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции».

По его словам, особо тщательно продезинфицируют территории поликлиник, больниц и медцентров, площадки перед входами в метро и сами павильоны станций, входы на транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта.

Помимо этого, промоют дезрастворами общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, площадки с контейнерами для отходов.

«Для этого используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, отметил Петр Бирюков. - Они совершенно безопасны для людей и животных, применяются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания».

Глава Комплекса городского хозяйства также добавил, что в недоступных для техники местах дезинфекцию проведут вручную комплексные бригады. Всего используют более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники.

Напомним, ежедневно в Москве также дезинфицируют все подъезды жилых домов. При этом тщательно обрабатываются входы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и даже двери квартир.

Масштабную дезинфекцию в Москве продолжат и в ближайшие недели.

«Сотрудники коммунальных служб будут проводить обработку города постоянно до тех пор, пока сохраняется угроза распространения в столице коронавирусной инфекции, - сказал Петр Бирюков. - Все необходимое для этого у нас есть».