2020-04-17T11:37:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Масштабная дезинфекция в Москве пройдёт накануне Пасхи

От коронавируса обработают все дороги и общественные пространства
Светлана ВОЛКОВА
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Москву ждет масштабная дезинфекцияМоскву ждет масштабная дезинфекцияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне Пасхи (ее отмечают в этом году 19 апреля) в Москве в четвёртый раз устроят масштабную дезинфекцию от коронавируса. Город помоют в субботу, то есть завтра, 18 апреля.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции».

По его словам, особо тщательно продезинфицируют территории поликлиник, больниц и медцентров, площадки перед входами в метро и сами павильоны станций, входы на транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта.

Помимо этого, промоют дезрастворами общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, площадки с контейнерами для отходов.

«Для этого используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, отметил Петр Бирюков. - Они совершенно безопасны для людей и животных, применяются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания».

Глава Комплекса городского хозяйства также добавил, что в недоступных для техники местах дезинфекцию проведут вручную комплексные бригады. Всего используют более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники.

Напомним, ежедневно в Москве также дезинфицируют все подъезды жилых домов. При этом тщательно обрабатываются входы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и даже двери квартир.

Масштабную дезинфекцию в Москве продолжат и в ближайшие недели.

«Сотрудники коммунальных служб будут проводить обработку города постоянно до тех пор, пока сохраняется угроза распространения в столице коронавирусной инфекции, - сказал Петр Бирюков. - Все необходимое для этого у нас есть».

Не нарушая правил карантина.Любовь, привязанность и забота о ближнем остаются с нами даже в самоизоляции. Главное – не нарушать дистанцию!

ИСТОЧНИК KP.RU

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