Врачей и работников лабораторий поддержали сладкими перекусами

В девяти столичных лабораториях ежедневно проводят более 30 000 тестов на коронавирусную инфекцию. В них, рискуя здоровьем, а порой и жизнью, трудятся более 400 врачей, лабораторных техников и медицинских технологов. Они уже начали получать первые наборы из чая, кофе и кондитерских изделий.

Их уже направили квалифицированным специалистам ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГБУЗ "Диагностический клинический центр №1 ДЗМ", ГБУЗ "Диагностический центр лабораторных исследований ДЗМ", ГБУЗ "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" и других лабораторий.

Сладости и напитки для перекуса торговая сеть будет направлять каждую неделю до конца мая. Все надеятся, что эти наборы поддержат медицинских работников в период повышенной нагрузки.