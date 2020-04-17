2020-04-17T16:40:33+03:00
Общество

Врачей и работников лабораторий поддержали сладкими перекусами

В московские лаборатории, проводящие исследования по коронавирусу, начали бесплатно доставлять наборы для перекуса. Доставку осуществляют курьеры "Доставки. Пятёрочка" одноименной торговой сети
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В девяти столичных лабораториях ежедневно проводят более 30 000 тестов на коронавирусную инфекцию. В них, рискуя здоровьем, а порой и жизнью, трудятся более 400 врачей, лабораторных техников и медицинских технологов. Они уже начали получать первые наборы из чая, кофе и кондитерских изделий.

Их уже направили квалифицированным специалистам ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГБУЗ "Диагностический клинический центр №1 ДЗМ", ГБУЗ "Диагностический центр лабораторных исследований ДЗМ", ГБУЗ "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" и других лабораторий.

Сладости и напитки для перекуса торговая сеть будет направлять каждую неделю до конца мая. Все надеятся, что эти наборы поддержат медицинских работников в период повышенной нагрузки.

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