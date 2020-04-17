«Песни Победы» зазвучат на телеканале Москва 24 по-новому

Накануне 9 Мая известные песни военных лет в исполнении Валерия Сюткина, Светланы Сургановой и Сергея Мазаева зазвучат по-новому на телеканале Москва 24 в проекте «Песни Победы»!

Песни Победы – это не просто очередной праздничный телеконцерт, посвященный Великому юбилею. Прежде всего, это поиск нового звучания известных песен, живая работа музыкантов над альбомом в дружеской атмосфере звукозаписывающей студии.

Для телеканала и всех участников проекта это уникальный опыт. Нужно было дать бессмертным строкам вторую жизнь, сохранить и фактически «оцифровать» современный взгляд для следующего поколения. Для этого были использованы лучшие на рынке кинокамеры и звукозаписывающая аппаратура.

Зрители увидят особый формат общения музыкантов между собой, ведь съемка шла без репетиций, дублей и монтажа!

Сюткин Валерий: «Мое участие – это скромный вклад в празднование 75-летия Великой Победы, дань уважения к старшему поколению. Это мой гражданский долг – обязательное участие в жизни страны, в которой родился и которую люблю».

Сурганова Светлана: «Меня вырастили и воспитали мама с бабушкой, которые всю блокаду пережили в Петербурге. Великая Отечественная война стала неотъемлемой частью нашей семьи. Моя бабушка, врач, спасала больных туберкулезом. Мама была еще совсем девчонкой, но с братом помогала взрослым тушить фугаски на крышах. Рассказы мамы и бабушки, редкие и немногословные, я запомнила на всю жизнь. Память о подвигах людей хранят для нас песни и фильмы, поэтому я с таким трепетом смотрю классику советского кинематографа и слушаю песни военных лет. Такие проекты должны увековечивать в сознании многих поколений подвиг наших соотечественников, которые смогли победить фашизм. И очень важно, чтобы сегодня и всегда люди всех возрастов об этом помнили».

Мазаев Сергей: «Для меня участие в этом проекте – это большая честь как для артиста, так и для гражданина. Эти песни Победы – песни моей родины, моего детства, песни, которые являются одной из основных скреп нашей нравственности, нашей морали. Поздравляю всех с наступающим праздником и желаю мира, покоя и здоровья. Будьте счастливы».

Смотрите переосмысленные, бережно снятые и записанные с душой «Песни Победы» на телеканале Москва 24 в 21:20. 18 апреля – Валерий Сюткин, 25 апреля – Светлана Сурганова, 2 мая – Сергей Мазаев.

«Песни Победы» записаны в поддержку масштабного мультимедийного проекта «Письма Победы».

О проекте «Письма Победы»

Цель проекта: собрать главный электронный архив писем военных лет. На сайте проекта необходимо заполнить анкету участника, прикрепить к ней письмо из семейного архива как текстовый или фотофайл.

Сейчас на сайте «Письма Победы» уже собрано более 600 тысяч писем.