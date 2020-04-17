О проблеме, как в Москве оформить цифровой пропуск, не имея карт «Тройка» и «Стрелка» в период самоизоляции, как это часто бывает, написали в соцсетях.

«Сестра 55 лет не может получить код для выхода из дома - 65 лет нет, а на сайте mos.ru нет графы «социальная карта». Только «Тройка» и «Стрелка» (это такие транспортные карты, если кто не знает, - Авт.), и «работа». То есть, власти заблокировали в домах всех лиц от 55 до 65 лет без всяких указов, так же инвалидов и других владельцев социальных карт?»

Из этой конспирологической версии выходило, что горожан, владеющих соцкартами (то есть, имеющих право льготного проезда в общественном транспорте), пытаются заставить покупать карты «Тройка» и начинать ездить уже за деньги.

И дальше все в таком духе: «Доколе?!», «Не позволим!» Разве что только до «кровавой гэбни» не договорились.

Заходим на сайт mos.ru. На главной странице висит ссылка: «На работу и на дачу: ответы на главные вопросы о цифровых пропусках». Кликаю. И в течение буквально 20 секунд нахожу ответ на вопрос «Как в Москве оформить цифровой пропуск, не имея карт «Тройка» и «Стрелка».

Цитирую:

«Номер машины, номер карт «Тройка» или «Стрелка» необходимо указывать только при их наличии. Если вы пользуетесь такси, разовыми билетами или оплачиваете проезд банковской картой, оставьте это поле пустым».

Впрочем, mos.ru - это ведь не единственная площадка для оформления цифровых пропусков. Есть еще мобильное приложение «Моя Москва». Правда, там инструкция о пропусках тоже находится в два счета. Текст такой же.

Есть еще возможность получить пропуск через SMS (инструкция тоже есть на портале мэра Москвы). Нужно отправить на указанный короткий номер данные сообщением, в том числе и номер транспортной карты. Но с важной оговоркой: «Если вы не используете карту «Тройка»/«Стрелка», ставьте звездочку».

Получается, обладатели социальный карт москвича могут получать пропуска так же легко, как прочие.

В интернете, правда, сомневаются: мол, написать можно что угодно, а соцкарты, небось, у всех заблокированы!

Проверить это на себе вызвался один из самых опытных редакционных сотрудников, импозантный мужчина в возрасте 61 года.

- Мы с женой как раз вылазку за продуктами запланировали, - рассказывает коллега. - Рядом станция метро «Аэропорт». Я взял свою соцкарту, соцкарту жены. Обе сработали - турникеты в метро открылись.

Хм. И здесь опять все нормально.

Придется использовать последний шанс. У меня тоже есть соцкарта - по инвалидности ребенка. Надев маску и перчатки, впервые за несколько дней выхожу на улицу. Ближайшая автобусная остановка - прямо у двора. Автобус приходит минут через пять. Действую быстро: захожу, прикладывая карту. А она - тоже срабатывает! Мысленно танцуя от радости джигу-дрыгу, делаю шаг из автобуса назад, пока двери не закрылись.

Никто не спорит, что 15 апреля, в первый день действия системы цифровых пропусков получилось не очень: фотки про столпотворение на входе станций метро, где подходящих не успевали проверять, видели все. Но после того, как пропуска привязали к транспортным картам - все-таки полегчало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За подделку цифровых пропусков в Москве может грозить до двух лет колонии

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в соцсетях поделился своими рассуждениями насчет подделки цифровых пропусков. С одной стороны, умышленное указание ложных сведениях в документах можно квалифицировать по статье из административного кодекса. По части 2 статьи 19.18 грозит штраф до 3000 рублей (подробности)

Карта патрулей ДПС на съездах с МКАД: 160 пунктов проверки c адресами

Еще в прошлую пятницу москвичи заметили небывалое количество патрульных машин ДПС на улицах города. Работу в усиленном режиме тогда официально подтвердили в столичном главке МВД. Поползли слухи мол, в Москву не впускают машины с госномерами других регионов. Но на самом деле это не так (подробности)

«Таксист проверил пропуск, а домой пошла пешком»: беременная москвичка о поездке в больницу

Как работают разовые пропуска для поездки в медицинское учреждение. Москвичка Наталья Смирнова находится на 21 неделе беременности, в понедельник ей позвонила врач из женской консультации и попросила подойти в больницу 15 апреля — как раз в день, когда заработает пропускная система. Врач сразу предупредила, чтобы Наталья оформила пропуск, иначе ее оштрафуют на 4000 рублей. И даже не посмотрят, что она в интересном положении (подробности)