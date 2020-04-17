Москвичку, нарушившую режим самоизоляции, поймали в секс-шопе

Московская полиция пачками выписывает штрафы за нарушение режима самоизоляции. Любителей погулять, где только не ловили: на пикниках, вечеринках в подпольных клубах. Но чтобы в секс-шопе, такое впервые.

На днях административный протокол составили прямо в святая-святых всех любителей взрослых игрушек. В магазинчик «Точка любви», в Тверском районе Москвы наряд полиции заглянул не любопытства ради. Дверь была открыта, а по закону деятельность таких магазинов временно приостановлена. Внутри люди в форме застукали женщину. Как оказалось, накануне москвичка подписала бумаги о полном запрете на выход из дома. Она контактировала с больным коронавирусом. Если верить ее оправданиям, в секс-шоп она тоже пришла не просто так. Женщина – продавец и якобы заглянула на работу, чтобы провести учет товара. Ну вы поняли, пересчитать все эти штучки. Это, скорее всего, ложь. Владельцу магазина тоже грозит штраф. А пока 17 апреля Тверской районный суд оштрафовал легкомысленную дамочку-продавца на 15 тысяч рублей.

Это, кстати, не единственный такой штраф за сутки.

- Было рассмотрено пять дел по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Каждому из нарушителей назначены штраф в 15 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Мосгорсуда.

Остальные четверо нарушителей находились в интернет-кафе. Сейчас полиция проверяет, почему работали эти кафе и секс-шоп. Владельцам, кстати, грозят крупные штрафы. Напомним, ранее в Москве были оштрафованы владельцы салона красоты и татарской забегаловки «Самса Халяль». До 30 апреля в столице разрешена работа только продуктовых магазинов и аптек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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Вынужденные выходные и режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса продлены в России до 30 апреля. В Москве за нарушения этого режима введены штрафы. На первый раз — 4 тысячи рублей. На второй — 5 тысяч. Покидать квартиру жители столицы могут в строго оговоренных случаях: для поездок на работу (только те, кому можно работать), обращения за экстренной медицинской помощью, для похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку.

Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор. (подробности)