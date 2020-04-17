Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу

Инфекционная больница в поселении Вороновское в Новой Москве полностью готова. Первых пациентов сюда начнут привозить уже в ближайший понедельник.

Сегодня, 17 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую больницу и в режиме видеоконференции принял участие в совещании с Президентом России Владимиром Путиным.

"Новая инфекционная больница построена с нуля всего за месяц, - рассказал мэр Сергей Собянин. - Благодаря новому стационару город получил еще почти тысячу полноценных, хорошо оснащенных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В понедельник, 20 апреля, новый стационар примет своих первых пациентов".

Столичные власти начали возводить современный комплекс задолго до ухудшения ситуации с коронавирусом. Собянин действует на опережение.

"Город должен быть готов к любому сценарию развития событий", - ранее написал мэр в своём блоге, анонсируя выбор площадки под будущий медцентр.

Строительство инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций началось 12 марта. Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в мире такое решение было принято по указу мэра Сергея Собянина. Для огромного стационара выбрали свободную площадку в поселении Вороновское. Медицинский комплекс сразу создавался как автономный стационар инфекционного профиля с возможностью оказания на месте всех необходимых видов медицинской помощи.

В ближайшие дни в больницу привезут дополнительные аппараты ИВЛ, заказанные у производителей нескольких зарубежных стран. Кроме того, больница будет доукомплектована аппаратом МРТ, аппаратами для инфузионной терапии, станциями мониторинга состояния пациентов и другим штатным оборудованием.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ДОСТОИНСТВ НОВОЙ БОЛЬНИЦЫ

1. По сравнению с аналогичными открываемыми медцентрами во многих других странах больница в Вороновском НЕ является временным стационаром. Срок службы ее корпусов рассчитан на несколько десятилетий.

2. Несмотря на то, что сейчас больница будет принимать только заболевших COVID-19, после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекций.

Пациентам больницы выделяются койки в специальных двухместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами с максимально надежной изоляцией.

Завоз больных - через шлюз с улицы. Проход медицинского персонала – через шлюз изнутри. Такая схема полностью исключает передвижение пациентов внутри больницы и, соответственно, перенос инфекции.

Биологическая безопасность в корпусах обеспечивается также с помощью современных систем вентиляции, очистки стоков, дезинфекции, а также периметр безопасности. К примеру, система очистки воздуха на выходе даёт инактивацию не менее 99% микроорганизмов.

3. Мощность больницы - 800 коек с возможностью расширения до 900 коек и трансформации каждой койки под реанимационную в течение 24 часов.

При необходимости 2-местные боксы могут быть трансформированы в 3-местные. Общая мощность лечебного блока - 455 коек.

4. В больнице - собственная диагностическая и операционная база (МРТ, КТ, рентген и т. д.). Благодаря этому на месте можно проводить все виды исследований и вмешательств без перемещения больных в другие лечебные центры.

При этом в инфекционной больнице в Вороновском есть вертолётная площадка на 3 вертолёта.

5. Несмотря на специфику больницы и ее отдаленность от большинства жилых районов города, здесь созданы комфортные общежития для временного проживания персонала.

ВАЖНО

Для персонала коронавирусных стационаров в Москве действуют надбавки к зарплате в таком размере:

- врачи – 70 тыс. рублей в месяц;

- средний медицинский персонал – 50 тыс. рублей;

- младший медперсонал и другие сотрудники – 30 тыс. рублей.

ЦИФРЫ

В больнице:

- общая площадь около 80 тыс. кв.м на участке около 40 гектаров;

- порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа ;

- 100 тыс. единиц оборудования, в т. ч. более 26 700 единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала;

- 2 компьютерных томографа, 1 аппарат рентгенодиагностики и рентгеноскопии, мобильная рентгеновская операционная С-дуга, 26 мобильных рентгеновских аппаратов, 65 аппаратов ИВЛ и 30 устройств насыщения кислородом;

- 4 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), 125 дефибрилляторов, более 800 аппаратов для инфузионной терапии, более 200 индивидуальных и центральных станций мониторинга состояния пациентов, лабораторные анализаторы и др.;

- в приемном отделении - 15 индивидуальных приемно-смотровых боксов;

- лабораторный блок на более 10 000 тестов в сутки (4 млн. тестов в год), включая ПЦР-исследования и др.;

- санпропускник – не имеющая аналогов в России система санитарного контроля, рассчитанная на дезинфекционную обработку 1 400 человек (2 смены медицинских работников по 700 человек). Здание поделено на 14 одинаковых отсеков по 100 мест в каждом с разделением на мужские и женские;

- ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны.

Система обеззараживания стоков позволит производить многоступенчатую очистку.