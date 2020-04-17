2020-04-17T21:50:21+03:00
Общество

«При первой возможности мы откроем стройку»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв попросил компании быть готовыми

Глава Московской области рассказал о новых условиях ипотеке и сроках сдачи долгостроя
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье - лидер среди российских регионов по объемам строительства жилья. Фото: Антон ЧерновАндрей Воробьёв отметил, что Подмосковье - лидер среди российских регионов по объемам строительства жилья. Фото: Антон Чернов
Изменить размер текста:

Работы на строительных объектах в Московской области будут вновь запущены при первой же возможности, как только позволит ситуация. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв - в своем уже традиционном для последних недель обращении к жителям области.

Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье - лидер среди российских регионов по объемам строительства жилья. Например, в 2019 году в области построили 8 миллионов квадратных метров.

- Эта отрасль имеет особое значение и для людей, и для нашей экономики. В ней работает более 300 тысяч человек одновременно, - сказал губернатор. - В стройке у нас с вами 1,5 тысячи домов. Не случайно, что только несколько стран решились остановить эту отрасль из-за коронавируса - мы проверили.

Губернатор напомнил, что накануне Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам строительной отрасли и много говорил о важности индустрии для экономики страны.

- Мы в свою очередь отработали с каждой строительной компанией. Наша цель - разработать единый, удобный, безопасный регламент, - сообщил Воробьёв. - Введём его в начале следующей недели. С одной стороны, нужно не подвергать риску людей. С другой - сделать так, чтобы стройка продолжалась. При первой возможности мы откроем стройку! Девелоперские компании должны быть к этому готовы.

Впрочем, во время эпидемии коронавируса страдает не только бизнес, но и обычные жители. Поэтому государство продолжает расширять меры поддержки населения.

- Вчера президент поддержал все регионы, и в частности, Московскую область. Ставка на ипотеку будет снижена. И очень заметно. Если раньше она была в лучшем случае 9%, и платёж за двушку, как говорят в народе, стоимостью 8 миллионов составлял 57,5 тысяч рублей в месяц, то сейчас при ставке 6,5% он будет на 10 тысяч меньше - 47,7 тысяч. То есть ипотека станет более доступной и ляжет меньшим бременем на семейный бюджет.

Андрей Воробьёв привел статистику: сегодня 6 из 10 всех квартир в подмосковных новостройках покупаются именно в ипотеку. Наверняка после ввода льготной ипотеки доля такого жилья только вырастет.

- Кроме того, у нас сохранятся льготные программы, которыми также можно воспользоваться при приобретении квартиры, - отметил губернатор. - Это социальная ипотека для врачей, педагогов, молодых ученых. И семейная ипотека - минус 3% к базовой ставке для тех, у кого в этом году родился первенец.

По словам Андрей Воробьёва, власть понимает переживания людей, которые вложили деньги в дома, которые пока еще только строятся.

- Именно поэтому мы хотим оживить стройку. Быстрее дать старт. Но подчеркну еще раз - не в ущерб здоровью. Здесь очень важно выдержать баланс: и карантин соблюсти, и стройку не положить на бок, чтобы всем вместе не остаться потом у разбитого корыта.

Отдельный вопрос - по обманутым дольщикам, клиентам разорившихся или просто нечестных компаний, которые бросили свои объекты, не достроив.

- Там тоже приняты очень важные решения о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков. (Президент озвучил цифру: 30 млрд рублей, - Авт.). Это позволит нам завершить долгострой в том графике, который был запланирован.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках
Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается
Как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции: новая система позволит оформлять статус онлайн
Новые правила, по которым можно получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции, будут действовать до 31 декабря 2020 года
Новости 24
«БКС Банк»: Отмена арендных платежей является своевременной и эффективной мерой поддержки столичного бизнеса
В Московской области врачи будут консультировать пациентов с COVID -19 онлайн
Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тысяч предпринимателей
В Подмосковье можно наблюдать метеоритный поток Лириды
В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия
По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
Введение пропусков снизило число людей на транспорте на 575 тысяч человек
В Подмосковье на остановках общественного транспорта появилась разметка для безопасной дистанции
Инженер Голод рассказал, что его пирамиды защищают от коронавируса
Введение пропусков в Москве не сказалось на снабжении магазинов «Магнит»
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Как оформить цифровой пропуск в Московской области
Введение пропусков не осложнило завоз продуктов в магазины сети «Дикси»
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты