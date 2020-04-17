«При первой возможности мы откроем стройку»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв попросил компании быть готовыми

Работы на строительных объектах в Московской области будут вновь запущены при первой же возможности, как только позволит ситуация. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв - в своем уже традиционном для последних недель обращении к жителям области.

Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье - лидер среди российских регионов по объемам строительства жилья. Например, в 2019 году в области построили 8 миллионов квадратных метров.

- Эта отрасль имеет особое значение и для людей, и для нашей экономики. В ней работает более 300 тысяч человек одновременно, - сказал губернатор. - В стройке у нас с вами 1,5 тысячи домов. Не случайно, что только несколько стран решились остановить эту отрасль из-за коронавируса - мы проверили.

Губернатор напомнил, что накануне Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам строительной отрасли и много говорил о важности индустрии для экономики страны.

- Мы в свою очередь отработали с каждой строительной компанией. Наша цель - разработать единый, удобный, безопасный регламент, - сообщил Воробьёв. - Введём его в начале следующей недели. С одной стороны, нужно не подвергать риску людей. С другой - сделать так, чтобы стройка продолжалась. При первой возможности мы откроем стройку! Девелоперские компании должны быть к этому готовы.

Впрочем, во время эпидемии коронавируса страдает не только бизнес, но и обычные жители. Поэтому государство продолжает расширять меры поддержки населения.

- Вчера президент поддержал все регионы, и в частности, Московскую область. Ставка на ипотеку будет снижена. И очень заметно. Если раньше она была в лучшем случае 9%, и платёж за двушку, как говорят в народе, стоимостью 8 миллионов составлял 57,5 тысяч рублей в месяц, то сейчас при ставке 6,5% он будет на 10 тысяч меньше - 47,7 тысяч. То есть ипотека станет более доступной и ляжет меньшим бременем на семейный бюджет.

Андрей Воробьёв привел статистику: сегодня 6 из 10 всех квартир в подмосковных новостройках покупаются именно в ипотеку. Наверняка после ввода льготной ипотеки доля такого жилья только вырастет.

- Кроме того, у нас сохранятся льготные программы, которыми также можно воспользоваться при приобретении квартиры, - отметил губернатор. - Это социальная ипотека для врачей, педагогов, молодых ученых. И семейная ипотека - минус 3% к базовой ставке для тех, у кого в этом году родился первенец.

По словам Андрей Воробьёва, власть понимает переживания людей, которые вложили деньги в дома, которые пока еще только строятся.

- Именно поэтому мы хотим оживить стройку. Быстрее дать старт. Но подчеркну еще раз - не в ущерб здоровью. Здесь очень важно выдержать баланс: и карантин соблюсти, и стройку не положить на бок, чтобы всем вместе не остаться потом у разбитого корыта.

Отдельный вопрос - по обманутым дольщикам, клиентам разорившихся или просто нечестных компаний, которые бросили свои объекты, не достроив.

- Там тоже приняты очень важные решения о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков. (Президент озвучил цифру: 30 млрд рублей, - Авт.). Это позволит нам завершить долгострой в том графике, который был запланирован.