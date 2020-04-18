Новая больница в Москве для больных коронавирусом: Тренировки врачей проведут на роботах-пациентах

Врачи и медицинский персонал построенной инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве сначала пройдут обучение в симуляционном центре. Его уже разместили в одном из корпусов госпиталя. Тренажеры для обучающего центра привезли из Международного медицинского кластера Сколково.

«В симуляционном центре в новой инфекционной больнице для обучения врачей и медсестер есть возможность отработать практические навыки на современных симуляторах, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Симуляторы максимально точно воссоздают клинические ситуации с особенностями течения коронавируса и легко интегрируются с настоящими аппаратами ИВЛ и дефибрилляции. Симуляторы позволяют не только реалистично отобразить различные состояния пациента, но и оценить уровень выполнения упражнений, разобрать с преподавателем все действия и ошибки».

Тренировки врачей и медсестёр начнутся в ближайшее время под руководством опытных инструкторов и экспертов симуляционного центра Международного медицинского кластера Сколково. Фото: Гришкин Денис/АГН "Москва"

Тренировки врачей и медсестёр начнутся в ближайшее время под руководством опытных инструкторов и экспертов симуляционного центра Международного медицинского кластера Сколково. Роботы-пациенты для обучения врачей разработаны для решения самых сложных задач в обучении специалистов и проведения высокореалистичных тренингов.

«В ближайшие недели в центре на современных симуляторах обучатся более 1000 врачей и медицинских сестер, - рассказал Андрей Бочкарев. - Затем медики начнут помогать больным с коронавирусной инфекцией в инфекционном госпитале. Отдельный курс будет посвящен правилам и требованиям инфекционной безопасности самих медицинских работников».

17 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом в поселении Вороновское в Новой Москве, построенную за месяц. Фото: Гришкин Денис/АГН "Москва"

Напомним, в эту пятницу, 17 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом в поселении Вороновское в Новой Москве, построенную за месяц.

«Все основные строительные работы в течение месяца завершены, - сообщил Сергей Собянин. - В столице создан огромный медцентр - 80 тысяч квадратных метров на 800 коечных мест, оснащенный всем необходимым: реанимацией, лечебным кислородом, инфекционными боксами, мельцеровскими боксами, операционными, общежитиями для персонала - всем, что нужно для работы».

В понедельник, 20 апреля, новый стационар примет своих первых пациентов.

В понедельник, 20 апреля, новый стационар примет своих первых пациентов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦИФРЫ

В новой инфекционной больнице:

- общая площадь около 80 тыс. кв.м на участке около 40 гектаров;

- порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа ;

- 100 тыс. единиц оборудования, в т. ч. более 26 700 единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала;

- 2 компьютерных томографа, 1 аппарат рентгенодиагностики и рентгеноскопии, мобильная рентгеновская операционная С-дуга, 26 мобильных рентгеновских аппаратов, 65 аппаратов ИВЛ и 30 устройств насыщения кислородом;

- 4 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), 125 дефибрилляторов, более 800 аппаратов для инфузионной терапии, более 200 индивидуальных и центральных станций мониторинга состояния пациентов, лабораторные анализаторы и др.;

- в приемном отделении - 15 индивидуальных приемно-смотровых боксов;

- лабораторный блок на более 10 000 тестов в сутки (4 млн. тестов в год), включая ПЦР-исследования и др.;

- санпропускник – не имеющая аналогов в России система санитарного контроля, рассчитанная на дезинфекционную обработку 1 400 человек (2 смены медицинских работников по 700 человек);

- система обеззараживания стоков для многоступенчатой очистки.

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