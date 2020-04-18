«ЕвроХим» создал штаб для противостояния коронавирусу

Пандемия коронавирусной инфекции изменила нашу жизнь. Сотрудники различных организаций и компаний вынужденно разобщены друг с другом. Именно поэтому особое значение приобретает наличие единого координирующего центра, отслеживающего ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимающего важные решения.

В минерально-химической компании «ЕвроХим», одном из крупнейших в России и мире производителей минеральных удобрений, таким центром стал оперативный штаб по противодействию коронавирусу.Штаб регулярно, в режиме видеоконференций, проводит совещания под председательством генерального директора компании Игоря Нечаева. В этих совещаниях принимают участие не только директора предприятий компании, но и главы городов, где они находятся, представители региональных администраций. Такое управленческое решение позволяет контролировать происходящие события от Заполярья до Кавказа, реагировать на возникающие просьбы и запросы с мест, помогать местным властям и учреждениям в их нуждах.

Так по просьбе главы ставропольского Невинномысска Михаила Миненкова медицинским учреждениям и жилищно-коммунальным службам города «ЕвроХим» передал 15 тысяч многоразовых защитных масок, 1 тысячу закрытых очков и 1 тысячу пар перчаток, защитные комбинезоны и халаты, дезинфектанты для рук и средства для дезинфекции дорог, тротуаров и общественных территорий.

А находящийся в Тульской области «Новомосковский Хлор», также входящий в состав «ЕвроХима», передал местным организациям и учреждениям 1 тонну гипохлорита натрия, рекомендованного ВОЗ для дезинфекции поверхностей в общественных местах и внутри помещений.

Также на предприятиях компании развернулось молодежное добровольческое движение оказания помощи пожилым людям. Молодые специалисты заводов и комбинатов компании Андрея Мельниченко уже навестили сотни ветеранов и пенсионеров, доставили им на дом не только бесплатные наборы необходимых продуктов, но и праздничные пасхальные куличи. Так жизнь продолжается, несмотря ни на какие вирусы!