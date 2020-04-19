Стационары столицы готовы принять еще 2650 пациентов с коронавирусом

Москва переживает сложные дни эпидемии коронавируса. За последние сутки выявлено 3570 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах Москвы уже находятся около 6500 пациентов, а больные с легкой формой заболевания находятся на самоизоляции дома - заболевшие получают необходимые лекарства, их также наблюдают врачи выездных бригад, за состоянием здоровья следят медики в режиме онлайн по телефону.

Однако в столице делают все возможное, чтобы увеличить количество коек в больницах. Принять 550 пациентов смогут в новом коронавирусном стационаре на базе Клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко в Люблино, а также с 20 апреля прием начнется в новую Инфекционную больницу в поселении Вороновское (ТиНАО), где развернуты 800 коек.

- Мощность новой инфекционной больницы составляет 800 коек с возможностью расширения до 900 коек и трансформации каждой койки под реанимационную в течение 24 часов, - рассказали в мэрии Москвы.

К тому же на территории пяти московских больниц возводят дополнительные временные сооружений для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время работы начнутся еще по четырем адресам. Речь об отапливаемых модулях с палатами, в которых будет электричество, санузлы, горячая вода и телевизоры.

- Возведение каркасно-тентовых конструкций обеспечит дополнительные мощности для наблюдения пациентов. В этих временных сооружениях будут созданы все условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков, - рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего до 30 апреля планируется оборудовать до 1200 коек. В палаты попадут пациенты, которые уже не нуждаются в серьезной медицинской помощи, но их состояние еще не полностью стабильно и не позволяет выписать их домой. Москвичи смогут побыть еще несколько дней под наблюдением врачей.

Каркасно-тентовые конструкции появятся в следующих учреждениях: Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского - 43 койки, городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова - 43 койки, многопрофильная городская клиническая больница № 24 - 70 коек, городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова - 243 койки, городская клиническая больница № 40 в Коммунарке - 490 коек, городская клиническая больница имени С.С. Юдина (улица Академика Миллионщикова, дом 1) - 70 коек, городская клиническая больница № 52 – 70 коек, городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова - 70 коек, инфекционная клиническая больница № 2 - 81 койка.

Власти города прорабатывают и другие варианты – идут работы по переоборудованию стационаров для пациентов с COVID-19, дополнительные отделения открывают на базе федеральных, городских и частных больниц.