«От могил коронавирусом не заразишься»: несмотря на запрет, на Пасху москвичи все-таки поехали на кладбища

Что в светлый праздник Пасхи не стоит ходить на кладбища, РПЦ уже устала рассказывать. Этот праздничный день стоит проводить в храмах и рядом с близкими, а вот поминать усопших нужно в другие дни. Но миллионы семей ежегодно именно на Пасху едут на могилы близких: везут куличи и крашеные яйца. В этот день к кладбищам традиционно пускают дополнительные автобусы. Но не в этом году. Из-за пандемии коронавируса все кладбища Москвы и Подмосковья закрыты для посещения. Но остановят ли замки жителей? Мы решили проверить.

На центральном входе в Ясеневское кладбище утром в воскресенье, 19 апреля ни души. Металлические ворота для автомобилей и калитка заперты на замки. Видимо для пущей убедительности внутри все затянуто бело-красной лентой. Тут же табличка: «Уважаемые посетители, в связи с указом мэра Москвы, кладбище временно закрыто!». На входе ни охраны, ни полиции.

Металлические ворота для автомобилей и калитка заперты на замки.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

А как же быть если случилась беда и умер кто-то из близких. Неужели похороны тоже отменили? Нащупав кнопку вызова сотрудников кладбища, жму. На встречу вышла сотрудница кладбища, приятная женщина за 50

- Вы что совсем не работаете? – спрашиваю.

- Ну что вы! Этот запрет только для посетителей. Похороны никто не отменял. Слава Богу, больше их не стало. Так что не так страшна эта чума, как вы журналисты рассказываете. А вот людей на похоронах поубавилось. Даже молодых в последний путь приходят проводить единицы. Все на самоизоляции сидят. Я уже молчу про Пасху. Обычно в этот день у нас больше тысячи посетителей. А тут за утро только 20 человек приехали. Просили, конечно, чтобы я ворота открыла, но правила есть правила. Не впустила!

На входе ни охраны, ни полиции.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

За час, который я провела у ворот, на кладбище приехали семь машин. Люди читали объявление и уезжали. Через забор, а он тут высокий никто не перелазил.

А вот на Прокшинском кладбище все немного иначе. На воротах тот же замок и та же табличка, предупреждающая о временном закрытии. Но кто же ее читать будет, если забор тут скорее украшение (хотя и это на любителя), чем ограждение. Его ширина не больше пяти метров, обойти можно и справа, и слева.

А вот на Прокшинском кладбище все немного иначе. На воротах тот же замок и та же табличка, предупреждающая о временном закрытии. Но кто же ее читать будет, если забор тут скорее украшениеФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Тропинки вытоптаны: то есть народ нарушает. На одной из тропинок, ведущей к могилам я встретила женщину.

- Не боитесь, что оштрафуют. Нельзя же на кладбище ходить? – спрашиваю я.

- Коронавирусом от могилы брата я точно не заражусь. А не приехать не могла. У меня это традиция, которой уже 15 лет. А вот полицию я тут не видела. Да и не станут они штрафовать на кладбище, грех это!

Его ширина не больше пяти метров, обойти можно и справа, и слева.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Грех или нет, но за тем, соблюдают ли москвичи самоизоляцию или нет, полиция следит. Ежедневно на нарушителей составляют сотни административных протоколов. Штрафы внушительные – до 15 тысяч рублей. Напомним, до 30 апреля в Москве разрешено выходить из дома только в исключительных случаях: на работу и обратно в ближайший магазин или аптеку.

Тропинки вытоптаны: то есть народ нарушает.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Розовый забор Введенского кладбища в Лефортово жизнеутверждающе сияет в лучах солнца после дождичка. Вокруг - куча жилых домов, но на улицах пустота. Лишь изредка вдоль ограды проходят люди с собаками - оказалось, что местные избрали периметр погоста как место для променадов с четвероногими. Положенные 100 метров от подъезда явно не соблюдают.

На черной калитке кладбища висит жирный замок. И ворох объявлений, мол, по указу мэра кладбище закрыто. Открывается только для траурных церемоний. И рядом заботливо: «Берегите себя!».

Введенское кладбище закрыто.Фото: Андрей АБРАМОВ

Завидев посетителя, из будки тут же выбегает смуглолицый охранник.

- Извините, закрыто, сегодня нельзя… - на ломанном русском с интонацией виноватого объясняется парень.

Интересуемся, много ли сегодня было желающих почтить память родных.

- Нет, человека три за весь день. Я не пустил! - ожидая подвоха, докладывает секьюрити.

Отсюда едем на Преображенское кладбище. Здесь упокоились тысячи старообрядцев еще в Российской империи и десять тысяч бойцов Красной армии уже в XX веке. У шикарных ворот стоит большой полицейский автобус ПАЗ. Но только приблизился - водитель дал по газам. За оградой собрались работники погоста и неспешно беседовали, подставляя лицо солнцу.

На Преображенское никого не пускают.Фото: Андрей АБРАМОВ

- Приезжали проверить, все ли нормально, соблюдаем ли режим, - рассказал про визит полиции один из сотрудников. - Вообще, мы закрыты. Вроде бы никто и не приходил сегодня. А если и придут, не пустим - все-таки на большой штраф можно влететь как юридическое лицо!

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