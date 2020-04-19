2020-04-19T16:50:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Цифровой пропуск в Подмосковье теперь можно оформить с помощью смс

Публикуем подробную инструкцию, как оформить цифровой пропуск в Московской области
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Электронные пропуска для передвижения по Московской области ввели с 15 апреля.Электронные пропуска для передвижения по Московской области ввели с 15 апреля.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Электронные пропуска для передвижения по Московской области ввели с 15 апреля. Они представляют собой коды: для поездок по региону и в Москву. Оформить пропуск можно несколькими способами.

- Теперь получить цифровой пропуск можно и с помощью смс на короткий номер 0250, - рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.

Для оформления нужно будет предоставить данные: с какой целью (выход на работу, посещение больницы, иное) и документ (паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного государства, иной), серию паспорта и номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт «Тройка», «Стрелка», ИНН организации, ее краткое наименование.

Сообщение будет выглядеть так: Пропуск*1*1*1234*123456*29.10.1992*Р043МП177*7777666555*44443333111*1234567890*ООО Ромашка.

Аналогичная форма для поездок в больницу - в этом случае указывается код поездки «2» и не нужно отмечать ИНН.

Теперь получить цифровой пропуск можно и с помощью смс на короткий номер 0250. Фото: Иван МАКЕЕВ

Теперь получить цифровой пропуск можно и с помощью смс на короткий номер 0250.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Чтобы оформить пропуск для передвижения с другими намерениями, нужно указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения, номера машины, карт «Тройка», «Стрелка», цель выхода из дома (максимум 20 символов), адрес пункта назначения, - рассказали в пресс-службе губернатора Московcкой области.

Пример сообщения: Пропуск*3*1*1234*123456*15.04.1981*Р043МП177*7777666555*44443333111*почта* Одинцово, Можайское ш, 22.

Напомним, что зарегистрировать выход из дома можно и на федеральном портале госуслуг. Для этого необходимо заполнить анкету, указав следующие данные: регион (Московская область), ФИО и дату рождения, госномер транспортного средства, данные паспорта, адрес фактического проживания, причину выхода из дома, планируемую длительность пребывания вне дома. В личный кабинет придет мобильный пропуск (многоразовый будет действителен до 30 апреля, разовый – на сутки).

Еще один вариант – оформить через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Корнавирус». Войти в личный кабинет можно с помощью логина и пароля, как на портале госуслуг, или пройти небольшую регистрацию – указать номер телефона и адрес электронной почты. Сразу же нужно определить свой статус: здоров или болен. И указать свое местоположение.

Для оформления пропуска появится анкета, куда нужно ввести свои данные из паспорта, свидетельства о рождении и указать причину выхода из дома. На экране телефона появится QR-код и таймер (отсчет пойдет сразу, не забудьте отключить, когда вернетесь домой). Если возникнут вопросы по оформлению пропуска, то можно позвонить по номеру горячей линии 8-800-550-50-30 и попросить помощь у специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
«Аэроэкспресс» изменит расписание поездов во Внуково с 21 апреля
Эксперт: Введенные в Москве штрафы для нарушителей самоизоляции нужно ужесточить
Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд
«БКС Банк»: Отмена арендных платежей является своевременной и эффективной мерой поддержки столичного бизнеса
В Московской области врачи будут консультировать пациентов с COVID -19 онлайн
Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тысяч предпринимателей
В Подмосковье можно наблюдать метеоритный поток Лириды
В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия
По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
Введение пропусков снизило число людей на транспорте на 575 тысяч человек
В Подмосковье на остановках общественного транспорта появилась разметка для безопасной дистанции
Инженер Голод рассказал, что его пирамиды защищают от коронавируса
Введение пропусков в Москве не сказалось на снабжении магазинов «Магнит»
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Как оформить цифровой пропуск в Московской области
Введение пропусков не осложнило завоз продуктов в магазины сети «Дикси»
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты