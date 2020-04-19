Цифровой пропуск в Подмосковье теперь можно оформить с помощью смс

Электронные пропуска для передвижения по Московской области ввели с 15 апреля. Они представляют собой коды: для поездок по региону и в Москву. Оформить пропуск можно несколькими способами.

- Теперь получить цифровой пропуск можно и с помощью смс на короткий номер 0250, - рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.

Для оформления нужно будет предоставить данные: с какой целью (выход на работу, посещение больницы, иное) и документ (паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного государства, иной), серию паспорта и номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт «Тройка», «Стрелка», ИНН организации, ее краткое наименование.

Сообщение будет выглядеть так: Пропуск*1*1*1234*123456*29.10.1992*Р043МП177*7777666555*44443333111*1234567890*ООО Ромашка.

Аналогичная форма для поездок в больницу - в этом случае указывается код поездки «2» и не нужно отмечать ИНН.

Теперь получить цифровой пропуск можно и с помощью смс на короткий номер 0250.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Чтобы оформить пропуск для передвижения с другими намерениями, нужно указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения, номера машины, карт «Тройка», «Стрелка», цель выхода из дома (максимум 20 символов), адрес пункта назначения, - рассказали в пресс-службе губернатора Московcкой области.

Пример сообщения: Пропуск*3*1*1234*123456*15.04.1981*Р043МП177*7777666555*44443333111*почта* Одинцово, Можайское ш, 22.

Напомним, что зарегистрировать выход из дома можно и на федеральном портале госуслуг. Для этого необходимо заполнить анкету, указав следующие данные: регион (Московская область), ФИО и дату рождения, госномер транспортного средства, данные паспорта, адрес фактического проживания, причину выхода из дома, планируемую длительность пребывания вне дома. В личный кабинет придет мобильный пропуск (многоразовый будет действителен до 30 апреля, разовый – на сутки).

Еще один вариант – оформить через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Корнавирус». Войти в личный кабинет можно с помощью логина и пароля, как на портале госуслуг, или пройти небольшую регистрацию – указать номер телефона и адрес электронной почты. Сразу же нужно определить свой статус: здоров или болен. И указать свое местоположение.

Для оформления пропуска появится анкета, куда нужно ввести свои данные из паспорта, свидетельства о рождении и указать причину выхода из дома. На экране телефона появится QR-код и таймер (отсчет пойдет сразу, не забудьте отключить, когда вернетесь домой). Если возникнут вопросы по оформлению пропуска, то можно позвонить по номеру горячей линии 8-800-550-50-30 и попросить помощь у специалистов.