Андрей Воробьёв: Мы должны проявить заботу о тех, кто работает ради нашего здоровья

К слову сказать, в Подмосковье подобный формат совещаний и обсуждений - через видеоконференции - начали применять задолго до того, как во время режима самоизоляции в обиход вошел Zoom и прочие подобные платформы для удаленного одновременного общения десятков, а то и сотен человек. В Подмосковье такая форма оперативной связи изначально была заложена в системе Центра управления регионом, которая уже многократно доказала свою эффективность. Губернатор Андрей Воробьёв и раньше проводил рабочие онлайн-встречи с представителями муниципалитетов большого региона. Ну а в нынешних условиях, когда личные контакты минимизированы, это вообще идеальный вариант.

На этот раз на большом экране включения с мест - главы городских округов, главврачи больниц, руководители территориальных подразделений полиции.

МЕДРАБОТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДОПЛАТЫ

Первые слова губернатора - о медиках.

Андрей Воробьёв на протяжении последних недель многократно говорил о том, что люди в белых халатах сейчас играют ключевую роль. В Подмосковье с коронавирусными больными работают более 3 тысяч врачей, 3,6 тысячи человек из числа среднего медперсонала, около 1 тысячи младшего медицинского персонала, включая водителей скорой помощи.

Губернатор МО Андрей Воробьёв

- Хочу поблагодарить медсестер, фельдшеров, врачей, всех, кто на передовой, кто рискует здоровьем, выполняя эту напряженную, сложную, опасную работу, - сказал губернатор. - Все медики, которые работают с COVID-19, будут получать доплату. Мы прекрасно понимаем, что сейчас они точно работают не из-за денег, но решения приняты и на федеральном уровне, и ранее мы в своем постановлении также выделили деньги - Владимир Владимирович Путин четко сказал, что региональные доплаты дополнительно идут к федеральным.

Фото: Пресс-служба правительства МО.

Из областного и федерального бюджетов выделены средства на дополнительные выплаты работникам стационаров. В среднем для врачей эта сумма составит до 170 тысяч рублей, среднего медицинского персонала - до 100 тысяч рублей, младшего - до 50 тысяч рублей. Предусмотрены выплаты и для врачей, среднего и младшего медицинского персонала и водителей скорой помощи. Кроме этого, надбавку к зарплате выплатят врачам, среднему и младшему персоналу поликлиник.

- Чтобы обезопасить семьи медиков и избежать лишних контактов, на время пандемии мы предоставляем врачам и медсестрам проживание в гостиницах, компенсируем стоимость питания. Также важно организовать бесплатный подвоз медиков к точкам отдыха и работы, - отметил губернатор.

+7,5 ТЫС. ИНФЕКЦИОННЫХ КОЕК

Отдельный блок поручений губернатора Подмосковья главам муниципалитетов касается увеличения числа койко-мест для пациентов с COVID-19. Им поручено подготовить до конца месяца более 7,5 тысячи инфекционных коек.

- Койки должны находиться в отдельно стоящих зданиях, - напомнил Андрей Воробьёв. - На вчерашнем совещании Президент уделил особое внимание созданию инфекционных коек. От нас требуется до конца месяца подготовить 7567 коек, из них 5929 - с кислородом, 509 - оснащенных аппаратами ИВЛ.

Напомним, в Подмосковье за последние дни открыли сразу 5 стационаров, перепрофилированных под прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. И эта работа продолжается. Так, уже в понедельник готовы будут принимать заболевших еще 7 корпусов общей мощностью более чем 1,5 тысячи коек (в Егорьевске, Химках, Ногинске, Одинцове, Наро-Фоминске, Балашихе и Жуковском).

А к концу нынешней недели начнут работу еще 3 временно переоборудованные больницы и госпиталя (в Солнечногорске и Бронницах), а также несколько отделений

МОНИКИ. При этом в резерве еще 8 стационаров в разных муниципалитетах, которые в случае необходимости могут перепрофилировать на время эпидемии.

При этом медики проходят курсы по оказанию неотложной помощи в условиях пандемии. Например, дистанционное обучение медперсонала по вентиляции легких проводят специалисты МОНИКИ.

Более 7,5 тыс. оборудованных инфекционных коек подготовят до конца месяца. Фото: Пресс-служба правительства МО.

ВАЖНО!

В Подмосковье заработал короткий номер 0250, с помощью которого можно получить цифровой пропуск для разных целей:

«Выход на работу», «Посещение медицинской организации», «Иное».

Подробная инструкция, как оформить цифровой пропуск для перемещений по Московской области.

Пройти тест

В Подмосковье работает автоматизированная система учета сбора и мониторинга анализов на коронавирусную инфекцию. К ней подключены специализированные медорганизации и лаборатории.

По поручению Андрея Воробьёва команды администраций городских округов в Московской области теперь будут еженедельно тестировать на коронавирус.

- Мы понимаем, что и главы тоже находятся на передовой. Обязательная сдача теста должна быть им обеспечена, прошу организовать это. В состоянии хвори пойти на работу - это называется преступлением, а не героизмом, - отметил губернатор.

Новые правила по цифровым пропускам

Отдельный разговор - о новых правилах по цифровым пропускам, которые начнут действовать со среды, 22 апреля.

1. Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только при помощи электронных карт - «Тройка», «Стрелка», соцкарта жителя Московской области или карта москвича. Номер электронной карты нужно будет внести в цифровой пропуск. Иначе проезд невозможен.

2. Появится новая категория цифровых пропусков - для волонтеров.

3. Категории граждан, которые имели право перемещаться без цифрового пропуска и предъявлять в случае проверки служебное удостоверение (военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, сотрудники СМИ И ЧОП), для перемещения на автомобилях или общественном транспорте должны оформить цифровой пропуск и внести в него номер машины и электронных карт.

Сотрудникам ГИБДД для проверки подлинности пропусков выданы планшеты. Фото: Пресс-служба правительства МО.

Отметим, что в Подмосковье на въездах в крупные города выставлены дополнительные посты. Сотрудникам правоохранительных органов для проверки пропусков выдано 450 мобильных устройств, еще 300 планшетов планируется для ГИБДД.

- Сделаю акцент на очень важной работе полиции. Она дает результат, - сказал Андрей Воробьёв. - Это вежливое, тактичное, с достоинством, но вместе с тем строгое сопровождение требований и тех правил, которые мы организовали.