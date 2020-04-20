2020-04-20T14:51:42+03:00
Общество

До 22 апреля жители Подмосковья должны внести в свой в цифровой пропуск номера «Стрелки», «Тройки» или соцкарты

Уже начиная со среды без этого невозможно будет проехать на общественном транспорте
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: пресс-служба правительства МОФото: пресс-служба правительства МО
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В ближайшую среду, 22 апреля, в Московской области и Москве начнут действовать новые правила пользования цифровыми пропусками. При оформлении пропусков в них обязательно нужно внести номер транспортных карт «Стрелка» или «Тройка», либо - соцкарт жителей Московской области или Москвы. Без этого с 22 апреля по 1 мая невозможно будет проехать на общественном транспорте (за исключением пригородных электричек).

Уточним: банковскими картами и прочими способы бесконтактной оплаты оплатить проезд будет невозможно, на терминалах такие функции будут заблокирован. Считается только электронные карты, внесенные в цифровой пропуск.

При этом важно не забыть еще несколько моментов.

1. Привязать транспортную или социальную карту к цифровому пропуск нужно не менее, чем за 5 часов до первой поездки.

2. Это можно сделать в приложении госуслуги СтопКороновирус, предварительно обновив его в AppStore или GooglePlay

3. Если пропуск уже оформлен (это касается и рабочих пропусков, срок действия которых - до 30 апреля), привязать к нему карту можно на портале karta.gosuslugi.ru.

4. Некоторые жители Московской области используют «Стрелку» для поездок по региону, а в Москве ездят по карте «Тройка». В таком случае, чтобы не лишиться возможности проезда, в цифровом пропуске нужно указывать обе транспортные карты. На портале есть такая возможность.

5. Также жители области могут получить цифровой пропуск, отправив SMS по телефону 0250 с указанием номера транспортной карты.

6. Если у вас нет карт «Стрелка» и «Тройка», их необходимо заранее приобрести - пункты продаж можно найти в интернете. В Подмосковье «Стрелки» продаются в том числе и у водителей. Плюс возможен заказ доставки на дом. Для этого нужно позвонить на телефон горячей линии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области: +7 (485) 228-19-19.

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