«Газпром нефть» запустила производство антисептиков

«А что я сделал для борьбы с коронавирусом?», такой вопрос все чаще задают себе инициативные люди и руководители крупных предприятий. Пусть даже вы далеки от медицины. Например, компания «Газпром нефть» начала производство антисептических растворов. Для производства и фасовки чрезвычайно востребованного средства используются резервные мощности предприятий «Газпромнефть-смазочные материалы» в Московской области и Нижнем Новгороде. Объем первой партии составил 85 тонн, которые планируется поставить более чем в 50 регионов России

Рецептура раствора рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Продукция обладает высокими антибактериальными свойствами, что позволяет широко применять ее как на производстве, так и в медицинских и бытовых условиях. Первые поставки антисептика «Газпром нефть» безвозмездно осуществила медицинским учреждениям Москвы, Ханты-Мансийского и Ямала-Ненецкого автономных округов, Омской, Оренбургской и Томской областей.

«Сегодня важно не только обеспечить непрерывность производства важных для страны нефтепродуктов, но и расширить выпуск новой востребованной в условиях пандемии продукции. Благодаря технологическим возможностям предприятий «Газпром нефти» мы смогли в сжатые сроки начать производство антисептиков, - пояснил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер. - Первая партия продукции уже направлена на безвозмездной основе медицинским и государственным учреждениям в ключевых регионах деятельности компании».