2020-04-20T23:49:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве: Умерли еще 29 пациентов

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 233
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В больницах Москвы за минувшие сутки скончались еще 29 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает столичный Оперативный штаб по COVID-2019.

«Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет, - заявили специалисты. - У 31-летнего пациента установлен диагноз «Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом».

По данным Оперативного штаба, у большинства умерших были хронические заболевания. Сахарный диабет, гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика (это крайняя степень ожирения, при которой человек испытывает большие проблемы с дыхательной системой, - Авт.), хронический бронхит.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», за последние сутки число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 2026 человек. Общее число положительных тестов с начала эпидемии - 26350. Вылечились 1838 пациентов. Вместе с подтвержденными сегодня случаями с летальным исходом общее число жертв COVID-2019 на территории российской столицы увеличилось до 233.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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