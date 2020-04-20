Инфицированный коронавирусом москвич сбежал из дома прокатиться по ночному городу

Черную KIA остановили на севере Москвы в районе улицы Алабяна вечером 20 апреля. Дорогу водителю преградили сотрудники полиции, а вскоре на место приехал эвакуатор АМПП, которое занимается эвакуацией нарушителей. Только владелец иномарки нарушил не правила парковки, а кое-что посерьезнее: у москвича диагностирован коронавирус, а он сбежал из-под карантина.

— На место прибыла машина скорой помощи, эвакуатор и экипаж дорожного патруля. Нарушителя отвезли в больницу, автомобиль будет эвакуирован. Подобные нарушения — вопиющая безответственность. Берегите себя и окружающих, оставайтесь дома, — сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

Напомним, по решению врачей пациента с коронавирусом могут отправить на домашнее лечение. На такую меру идут, чтобы не перегружать инфекционные отделения. Однако разрешают не всем больным, а лишь тем, у кого COVID-2019 протекает бессимптомно. Впрочем это не означает, что носитель не может никого заразить.

В случае нарушения карантина больного отправляют в обсервацию — инфекционную больницу, где предстоит находиться до полного выздоровления. Также выписывают штраф от 15 до 40 тысяч — на усмотрение суда.

Напомним, в Москве действует режим полной самоизоляции. Оставаться дома должны все горожане. Выйти из квартиры можно лишь для поездки на работу, в магазин, аптеку, больницу. Нарушителям полагается штраф 4000 — 5000 рублей. Это в случае, если человек здоров. Больному строго настрого запрещено покидать место жительства. Вычисляют таких нарушителей по камерам на подъездах и вдоль дорог.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За нарушение самоизоляции в Москве выписали штрафов на 70 миллионов рублей

В Москве продолжают наказывать здоровых нарушителей самоизоляции. Под штраф могут попасть все, кто вышел из дома без уважительной причины — поездка на работу, в аптеку, магазин, больницу или прогулка с собакой не далее чем в 100 метрах от дома. На нарушителей составлено более 17 тысяч протоколов. Общая сумма штрафов превышает 70 миллионов рублей (подробности)