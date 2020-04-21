Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 21 апреля 2020: 3083 заболевших за сутки

Список заболевших коронавирусом в российской столице за сутки увеличился на 3083 человек. Такие данные опубликовал Оперативный штаб Москвы по коронавирусу. Общее число заболевших - 29433.

За минувшие сутки в столичных больницах зафиксировали 28 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего за все время в Москве скончались от осложнений, вызванных COVID-2019 уже 233 человека.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 219 человек, - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 2057.

Ракова напомнила, что некоторым зараженным несколько дней назад начали переливать плазму людей, которые полностью вылечились от коронавируса - устойчивые к инфекции антитела помогают бороться с COVID-2019 новым пациентам.

- Врачи отмечают, что такой способ работает - пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений, - сообщила чиновница.