По зову сердца: От Заполярья до Кавказа волонтеры «ЕвроХима» приходят на помощь горожанам

В Невинномысске сотрудники «Азота» помогают социальным службам города купить и доставить еду или лекарства до квартир, в которых живут пожилые, инвалиды. Еще еврохимовцы придумали, как делать добрые дела, не нарушая режим самоизоляции. Они регулярно выходят в защитных мас-ках и перчатках в подъезды своих домов и тщательно обрабатывают дезинфицирующими сред-ствами кнопки лифтов, перила, ручки дверей.

В заполярном Ковдоре на помощь пожилым землякам пришли молодые работники местного гор-но-обогатительного комбината. Они навещают пенсионеров, доставляют им на дом от предприятия продукты и разъясняют правила соблюдения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

А в преддверии Пасхи сотрудники санатория-профилактория «Ковдорский» (дочернее общество «ЕвроХима») развезли пожилым людям куличи. Их испекли в столовой рудника «Железный», которая сла-вится своей отменной выпечкой.

Ветераны Новомосковского Азота получили бесплатные продукты с доставкой на дом. В продуктовых наборах - крупы, консервы, чай, масло, сахар. А для других горожан волонтеры приготовили бесплатные антисептики.

- Нам, молодым сотрудникам, важно поддержать в сложный период своих ветеранов, которые стояли у истоков завода, - объяснил свое участие в волонтерской работе оператор дистанционного пункта управления «НАК «Азот» Дмитрий Семеняка.

Так же думают и десятки волонтеров других предприятий холдинга Андрея Мельниченко, которые в эти дни вышли на помощь людям. Впрочем, социальная поддержка держится не только на плечах доб-ровольцев. Например, «ЕвроХим» откликнулся на просьбу главы Невинномысска Михаила Миненкова помочь медицинским учреждениям и жилищно-коммунальным службам города в противостоянии коронавирусу.

Крупнейший налогоплательщик края «Невинномысский Азот» передал городу химиков 15 тысяч многоразовых защитных масок, 1 тысячу закрытых очков и 1 тысячу пар перчаток.

- Очень важное дело, нужная помощь в нужное время, - отметил Михаил Миненков. - Это и врачам подспорье, и нашим волонтерам, которые помогают нуждающимся, и всему городу - будем продолжать обработку поверхностей и уничтожать инфекцию!

По словам главврача городской больницы Елены Ерховой, маски, очки и перчатки помогут защитить от вируса врачей и медсестер, которые, невзирая на угрозу собственному здоровью, ежедневно выполняют свой профессиональный долг. Защитные средства также помогут предотвратить распространение инфекции между пациентами.

Компания передала Невинномысску защитные комбинезоны и халаты, дезинфектанты для рук и средства для дезинфекции дорог, тротуаров и общественных территорий.

А «Новомосковский Хлор», который входит в состав «ЕвроХима», передал в качестве благотвори-тельной помощи 1 тонну гипохлорита натрия организациям и учреждениям Тульской области. Гипо-хлорит натрия рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для дезинфекции поверхностей в общественных местах и внутри помещений. Это средство эффективно убивает все болезнетворные микроорганизмы меньше чем за минуту.