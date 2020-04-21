2020-04-21T15:17:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве открыли коронавирусный стационар в клинике МГУ имени Ломоносова

Пройти лечение здесь смогут 124 человека, а студенты - получить опыт работы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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К работе привлекли 28 ординаторов и аспирантов факультета фундаментальной медицины МГУК работе привлекли 28 ординаторов и аспирантов факультета фундаментальной медицины МГУФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Москва расширяет количество стационаров для приема пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день уже 44 больницы перепрофилировали свои отделения. Заболевших COVID-2019 c 21 апреля принимают в университетской клинике МГУ имени Ломоносова.

- Две недели назад мы созвонились с ректором МГУ, договорились о том, что университет поможет в борьбе с коронавирусом. Решение было положительное. Была проведена подготовка медицинского корпуса, связанная с логистикой передвижения пациентов, санитарной безопасностью. И сегодня клиника МГУ вступает в борьбу с коронавирусом. Надеемся, что студенты медицинского факультета приобретут необходимый для будущей профессии опыт, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Есть и общежитие, поэтому медицинский персонал сможет отдыхать, все замкнуто и безопасно. Это позволит сократить риски передачи инфекции родственникам, - сказал Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В обычные времена Медицинский центр МГУ был небольшим высокотехнологичным стационаром на 150 коек (плюс 12 коек реанимации). Здесь есть первый в России двухтрубочный двухэнергетический широкодетекторный компьютерный томограф.

Для перепрофилирования клиники в коронавирусный стационар потребовался минимальный объем работ. За две недели установили дополнительные двери, а также создали герметизацию дверных проемов для разграничения «чистых» и «грязных» зон. Появились дополнительные системы кварцевания, душевые кабины для персонала, смонтирована станция обеззараживания (мойка) машин Скорой помощи.

В клинике развернуто 100 коронавирусных коек, плюс 24 койки реанимации. Здесь есть современное медицинское оборудование: 2 КТ, 1 МРТ, 16 аппаратов ИВЛ и 20 наркозно-дыхательных аппаратов. Уже закуплены необходимые лекарства для лечения: противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства.

Работать в новом коронавирусном центре будут – 62 врача, 58 медицинских сестер, а также 25 сотрудников младшего медицинского персонала. К работе привлекли 28 ординаторов и аспирантов факультета фундаментальной медицины МГУ, а также 17 студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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