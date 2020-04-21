2020-04-21T20:25:27+03:00
Общество

«Газпром нефть» направила медикам в регионы средства защиты

В больницы поступят более 1,3 млн масок и респираторов, изолирующих экранов, очков, защитных костюмов и перчаток
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Автор фото: Алла ЕЛИСЕЕВААвтор фото: Алла ЕЛИСЕЕВА
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«Газпром нефть» начала поставки в регионы средств индивидуальной медицинской защиты. Акция «Газпром нефть — медикам» позволит передать в больницы более 1,3 млн масок и респираторов, специальных изолирующих экранов, очков, защитных костюмов и перчаток. Средства защиты приобретаются в том числе у зарубежных производителей.

Первые партии экипировки для медиков начали поступать в больницы Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. В этих регионах расположены промышленные предприятия и технологические центры «Газпром нефти», на которых десятки тысяч сотрудников компании обеспечивают непрерывную добычу и переработку нефти.

При этом компания также взяла на себя обеспечение топливом до начала мая всего автотранспорта медицинских учреждений Омской области и ямальских городов Ноябрьска и Муравленко.

«С начала апреля мы запустили акцию «Газпром нефть — медикам». Стали бесплатно заправлять все машины медицинских служб в трех сибирских городах, - пояснил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. - Одновременно с этим начали закупать средства защиты для врачей, которые пока в дефиците как в России, так и во всем мире. Нам удалось найти поставщиков и закупить в тех объемах, которые оказались доступны в этих условиях. Сегодня в семи городах промышленной деятельности компании начинаются бесплатные поставки медицинских средств защиты медиков. Одновременно с этим на наших технических станциях G-Energy Service по всей стране производится бесплатная замена масла в машинах скорой помощи. Мы будем продолжать программу поддержки врачей и в дальнейшем. Именно они находятся на переднем крае борьбы».

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