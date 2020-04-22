2020-04-22T11:11:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 22 апреля 2020: 2548 заболевших за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 22 апреля 2020 года
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Появилась новая статистикаПоявилась новая статистикаФото: REUTERS
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За минувшие сутки в Москве резко снизилось число заболевших коронавирусом. По данным Оперативного штаба, за последние 24 часа COVID-2019 выявили у 2548 человек. И это намного меньше, чем днем ранее.

Если посмотреть на диаграмму, в которой день за днем отражается число новых пациентов с COVID-2019, видно, что нынешнее понижение - уже третье за последнюю неделю. Например, 15 апреля за сутки выявили 1774 зараженных, а на следующий день - 1370. 19 апреля за день было 3570 положительных тестов на инфекцию, а 22-го - 2026. Наконец, вчера специалисты выявили 3083 инфицированных, а сегодня - более чем на 500 человек меньше.

В Оперативном штабе сообщают, что больше половины всех новых пациентов - моложе 45 лет:

«46,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 6,5% - старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».

Всего на текущий момент в столице с начала эпидемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 31981 человек. 2267 из них уже выписаны из больниц после успешного лечения. Скончался 261 пациент с COVID-2019.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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