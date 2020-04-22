Новые мосты Москвы: Поедем на машине на "Остров мечты" и на электричке по МЦД

В Москомархитектуре утвердили проекты новых столичных мостов. Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что до 2023 года в разных районах города планируется построить 16 переправ. По ним пойдут машины, электрички, пешеходы и велосипедисты. Мы узнали, где появятся эти маршруты.

ЭКСПРЕССЫ УСКОРЯТСЯ

В мае планируют достроить арочный мост через Москву-реку для электричек МЦД-1 "Одинцово - Лобня" в районе Фили. Его запустят взамен старого, рядом с действующими железнодорожными путями Белорусского направления. Здесь уже укрепили металлические конструкции весом более 3 тысяч тонн. Теперь остаётся доделать гидроизоляцию моста, переключить главные пути и благоустроить все вокруг. Новый мост ускорит движение на участке от станции Фили до Белорусского вокзала.

Длина моста - 334,5 метра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/721823" frameborder="0"></iframe> Новый мост для МЦД-1 в Москве введут в эксплуатацию в начале 2020 г..

ДОРОГА БЕЗ СВЕТОФОРОВ

Еще одну переправу построят на пересечении шоссе Энтузиастов (рядом со строением 92) и Свободного проспекта. Мост пройдет над кольцевой развязкой. На нем разместят три полосы движения в каждую сторону. Водители смогут проехать здесь без светофоров из центра в сторону МКАД и наоборот.

Длина моста - около 100 метров.

НАД ЯУЗОЙ РЕКОЙ

На Северо-Восточной хорде полностью обновят действующий мост через Яузу. Во время реконструкции укрепят берега. А по мосту поедут по три полосы движения в каждую сторону вместо нынешних двух полос.

На этом же участке хорды построят также дополнительные эстакады, два съезда, три моста через реку Лихоборку (см. подробности ниже) и пешеходный переход в районе дома 16, строение 33 в Сигнальном проезде.

Длина моста - 31 метр.

ЧЕРЕЗ ЛИХОБОРКУ ПЕРЕКИНУТ ТРИ МОСТА

На участке Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе откроют сразу три новых моста. По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, общая длина мостов почти 150 метров. Всего на них запустят движение по 14 полосам.

Длина моста № 1 - 51 метр. Его поставят на боковом проезде по направлению в сторону Дмитровского шоссе. Машины поедут по 4 полосам движения в одном направлении. Мост обеспечит выезд на хорду со стороны Березовой аллеи, и позволит автотранспорту по боковому проезду выезжать на Алтуфьевское шоссе.

Мост № 2 длиной 46 метров протянут по прямому маршруту хорды. На нем будет 6 полос - по 3 полосы движения в каждом направлении.

Мост № 3 длиной 51 метр построят на боковом проезде по направлению в сторону Ярославского шоссе. Для машин откроют 4 полосы в одном направлении. Мост обеспечит съезд на Северо-Восточную хорду с Северо-Западной хорды, через 3-й Нижнелихоборский проезд, под железнодорожными путями Савеловского направления МЖД и по Сусоколовскому путепроводу.

ПРОСТО СКАЗКА

В этом году начнут строить мост через затон Новинки в южной части ЗИЛа. По нему можно будет на машине добраться с набережной Марка Шагала на проспект Андропова и далее к парку "Остров мечты". Сам мост с воздушными тросами похож на сказочный. На набережной около моста появится пешеходная зона со скамейками, фонарями, беговыми и велосипедными дорожками. Рядом появятся ещё два пешеходных моста с красивыми арками.

Длина моста - 580 метров.

В этом году начнут строить мост через затон Новинки в южной части ЗИЛа. По нему можно будет на машине добраться с набережной Марка Шагала на проспект Андропова

ЧТО ЕЩЁ

- На пересечении Ярославского шоссе и Северо-Восточной хорды (СВХ) построят сразу три эстакады. Длина основной - около 700 метров, правоповоротной с проспекта Мира на СВХ - 200 метров, левоповоротной с хорды на Ярославское шоссе - более 550 метров. Рядом обновят пешеходные переходы около проспекта Мира, д. 222, и Ярославского шоссе, д.2.

Эта развязка станет одним из узлов, соединяющих Ярославское и Щелковское шоссе. Магистрали разгрузятся, а между соседними районами появятся дополнительные маршруты-связки.

- Два путепровода появятся над путями МЦК недалёко от станции метро "Владыкино". На каждом - по две полосы движения. Общая длина - около 150 метров. Один из них соединит Сусоколовское шоссе с Северо-Восточной хордой. Второй станет разворотным. По нему машины будут съезжать с хорды на улицу.