"Умер в свой первый день рождения": скончался ещё однин малыш, ставший инвалидом после неудачных родов в роддоме 27

Расследование громкого уголовного дела против главного врача московского родильного дома 27 (при ГКБ имени Спасокукоцкого) продолжается уже почти полгода. Все это время обвиняемая по статье "Халатность" экс-главный врач Марина Сармосян находится под домашним арестом. Медику запрещено пользоваться интернетом.

Напомним, по версии следствия, именно Сармосян устроила в больнице настоящий культ естественных родов. Даже при наличии реальных показаний роженицам не делали кесарево сечение. А когда что-то шло не так, малышей просто выдавливали из утробы. Причем в этом процессе главный врач принимала личное участие.

Пока идёт следствие, реальный список жертв растёт. На момент начала следствия шла речь о восьми пострадавших малышах, двое из которых умерли, шестеро остались инвалидами. Увы, сейчас цифры, за которыми реальные судьбы целых семей, изменились. За это время умерли четыре малыша.

Как удалось выяснить "КП", во вторник, 21 апреля ушел из жизни маленький Борис. Как раз в этот день крохе исполнился годик. После неудачных родов он впал в кому, но родители до последнего верили в чудо.

- Борис умер сегодня в 14:25 в свой первый день рождения. Его маленькое геройское сердце не выдержало, - рассказал папа малыша Кирилл Юдин.

С первых дней жизни Боря находился в больнице. Родители винят в смерти малыша Марину Сармосян. Шесть адвокатов доктора все это время не дают им покоя.

- На ход дела пытаются влиять 6 адвокатов, которые работают на Сармосян. С их стороны задействовано огромное количество ресурсов, они делаются попытки влияния на общественное мнение. Восемь пострадавших семей ждут экспертизы, проводимой под руководством департамента здравоохранения Москвы. При жизни сына её так и не провели, - возмутился Кирилл Юдин.

Несколько недель назад не стало еще одного малыша. 15 марта остановилось сердце Гриши. Кроха тоже стал инвалидом после неудачных родов.

В этой кроватке умер маленький БоряФото: Личный архив

- Он вместе с родителями боролся за свою жизнь, но у таких детей из-за того, что они не закричали в родах и не сделали первый вдох, легкие не раскрываются. Очень сложно справиться с дыхательной недостаточностью после 4,5 месяцев на ИВЛ. Для родителей пострадавших детей это общее горе, он был нашим лучиком надежды, - рассказала Татьяна Уюсова, мама ребёнка-инвалида, которая одна из первых подала заявления на главного врача.

По мнению пострадавших, расследование затягивают. А смерти пострадавших детей только на руку обвиняемой.

- Экспертиза по нашему делу должна была быть готова еще в декабре. Но до сих пор её нет. Они меняют экспертов и всячески затягивают процесс, ждут, пока оставшиеся дети умрут. В таком случае главную роль в экспертизе будет играть заключение патологоанатома, а написать в нем они могут все, что угодно, в том числе и по указке. При этом все наши ходатайства о распределении экспертиз в другие регионы отклоняются. Если так пойдёт и дальше, то Сармосян просидит дома весь срок, а потом ее отпустят. Даже если и дадут срок, то его зачтут, - возмутилась Татьяна Уюсова.

Адвокаты пострадавших семей завалили следственный комитет жалобами и ходатайствами. Но пока результата нет.

Напомним, скандал в роддоме 27 случился 6 декабря прошлого года. Против Марины Сармосян возбудили уголовное дело по статье «Халатность». На время следствия она помещена под домашний арест. Свою вину врач не признает.

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