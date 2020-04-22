В Москве с 30 марта безработными признали 17,9 тысяч человек

В российской столице с 30 марта работает упрощенная система заявки на получение пособий по безработице. Ее ввели для поддержки тех, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса. Основные условия для получения пособий: у человека есть московская регистрация, в 2020 году он был официально трудоустроен не менее 60 дней, но был уволен (в том числе и с формулировкой «по собственному желанию»). Заявление подается на сайте czn.mos.ru в электронном виде (то есть никуда ходить не надо).

По указу Владимира Путина сумма пособия по безработице для потерявших работу после марта составила 12130 рублей. При этом мэр Москвы Сергей Собянин ввел для москвичей региональную доплату и общая сумма пособия увеличилась до 19,5 тысяч рублей.

«На данный момент 17,9 тысяч москвичей признаны безработными, из них более 14 тысяч уже получают пособие», - сообщили в Оперативном штабе Москвы.

Специалисты приводят несколько цифр. По официальным данным, до эпидемии коронавируса в Москве безработными были 0,43% экономически активного населения Москвы. Сейчас - 0,66%.

При этом в банке центра занятости «Моя работа» около 40 тысяч вакансий. Сообщается, что с 26 марта центр трудоустроил более 1,3 тысяч человек.

«Центр занятости населения помогает не только с поиском работы, но и с освоением новой профессии. Центр продолжает направлять безработных, москвичей старше 50 лет и мам с детьми-дошкольниками на профессиональное переобучение и переквалификацию, программы которых уже переведены в онлайн».

В центре «Моя работа» прогнозируют, что после завершения «карантина» на рынке будет большой спрос на SMM-специалистов (продвижение товаров у услуг в интернете, - Авт.), веб-дизайнеров для Интернет-магазинов, а также специалистов по бухгалтерскому учету и налогообложению.

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