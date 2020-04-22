В Подмосковье по поручению губернатора сотрудники ГИБДД и волонтеры начали раздавать медицинские маски

Сотрудники ГИБДД, которые в Московской области проверяют на дорогах наличие у водителей цифровых пропусков, начали раздавать гражданам медицинские маски. Такое решение принял губернатор Андрей Воробьёв.

Как сообщается, по поручению губернатора уже заготовили 250 тысяч таких наборов (в каждом по две медмаски). Их уже начали раздавать в Одинцово, Химках, Домодедово, Реутове и Долгопрудном. Далее этот опыт будет распространяться на посты ГИБДД во всех муниципалитетах Подмосковья.

«Кроме того, маски можно получить у волонтёров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц», - рассказали журналистам в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу.

Напомним, с сегодняшнего дня в Московской области и Москве вступили в силу новые правила, связанные с цифровыми пропусками. Все автомобилисты обязаны внести в пропуск регистрационный номер своего транспортного средства, а те, кто перемещается на общественном транспорте, - номер своей электронной карты («Стрелка», «Тройка», соцкарта).

Напомним, по состоянию на 22 апреля 2020 года в Московской области наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 6590 человек. 186 пациентов уже выписаны из больниц после успешного лечения. 56 человек скончались.