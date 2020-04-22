Юристы рассказали о правомочности московских штрафов

Из-за коронавируса в большинстве регионов России действует режим повышенной готовности. Москва первой объявила такой режим. Он предполагает ограничения для контроля за ситуацией с опасной инфекцией. За нарушение этих мер жителям выписывают местные штрафы.

Напомним, ранее в Москве ввели штрафы до 5 тысячи рублей для горожан, которые не соблюдают изоляцию и выходят из дома без пропусков.

Сразу несколько известных юристов России дали свою оценку региональным штрафам.

«Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации, - считает полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ Михаил Барщевский. - Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы».

Полномочный представитель также указал, что правила, за нарушения которых отвечают жители, например, по КоАП Москвы, также прописаны в рамках полномочий, предоставленных законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнения в этой части, - сказал Михаил Барщевский. - Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации".

По его мнению, указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях в целом выглядят размытыми.

"На мой взгляд, отдельные его формулировки оставили некоторую неопределенность и недосказанность», - сказал полпред.

РЕГИОНЫ ИМЕЮТ ПРАВО

Такого же мнения придерживается и ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина Виктор Блажеев.

«Определение, установление административной ответственности - это предмет совместного ведения РФ и субъекта РФ. Это предусмотрено ст. 1.3.1 КоАП РФ. Исходя из этого и Россия в целом, и субъект РФ может устанавливать административную ответственность за нарушение соответствующих нормативно-правовых актов РФ и субъекта РФ. Действительно, ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации и в зоне ЧС. Там предусмотрены соответствующие санкции», - сказал он.

Эксперт уточнил, что если в федеральном законодательстве не прописаны те или иные нормы, и если они прописаны в законодательстве субъекта РФ, тогда их могут применять на территории соответствующего региона.

Так, в статье 20.6.1 КоАП РФ не говорится о конкретных действиях, указанных в статье 3.18.1 КоАП Москвы - ответственность за невыполнения гражданами требований нормативно-правовых актов Москвы о режиме повышенной готовности в столице и соблюдении режима самоизоляции.

«Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены, - говорит Виктор Блажеев. - Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в статье 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ, в части тех действий, которые предусмотрены ст. 3.18.1».

Эксперт добавил, что санкции, не прописанные в московском законе, будут применяться в соответствии с федеральным КоАП.

ДРУГИЕ СТРАНЫ ДЕЙСТВУЮТ ЕЩЁ ЖЁСТЧЕ

В том, что никакого нарушения закона нет, уверен заслуженный юрист России, председатель Ассоциации юристов РФ Владимир Плигин.

По его словам, меры в виде штрафов за нарушение пропускного режима и самоизоляции полностью соответствуют федеральному законодательству.

В частности, это касается ограничений, прописанных в КоАП Москвы. Речь в них идёт об ответственности за нарушение указов мэра Москвы Сергея Собянина: "утверждения порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения, установления иных ограничений".

Как отметил Плигин, правовая система почти всех стран мира, в том числе, России, оказалась не готова к такой существенной проблеме пандемии. Поэтому, законодательство России, а также других государств "в срочном порядке начинают реагировать на необходимость сохранения важнейшего права – права человека не жизнь".

По его словам, до сих пор не применялся целый ряд российских законов на федеральном уровне. К примеру, закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Кроме того, не было и масштабного применения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Плигин отметил, что штрафы и ограничения стали вынужденной и временной мерой. Однако в законодательстве, по его словам, нужно отразить возможность "реагировать на непредсказуемости, с которым мы столкнулись в настоящее время".

Ограничения и ответственность, о которых сейчас во время эпидемии говорится в федеральных и региональных законах, не являются исключительными по сравнению с другими государствами. Более того, там используются более жесткие меры, особенно в уголовном кодексе.

А еще он указал на необходимость соблюдения закона в отношении персональных данных при срочном введении ограничений и штрафов. По его словам, в некоторых случаях возникают вопросы о том, что меры начинают применяться на основе фото- и видео-фиксации, использования камер на дорогах. Теперь необходимо, чтобы те базы, которые формируются, "соответствовали задачам сохранения персональных данных".