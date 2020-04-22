Из-за новых правил проверки пропусков в метро не пустили 2,5 тысяч человек

Сегодня, 22 апреля, в первый день автоматизированной проверки цифровых пропусков, в столичном метро не смогли проехать 2,5 тысячи человек.

"У одних пассажиров карты «Тройка» или соцкарты оказались не привязаны к пропуску, у других просто не было действующего цифрового кода для проезда в общественном транспорте", - сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Хотя контролеры в вестибюлях всех станций метро строго проверяют пропуска, в первый день новых правил некоторых задержанных поначалу пассажиров все же пропустили в метро.

"Например, если у человека были и действующий цифровой пропуск, и транспортная карта, но 5 часов с момента ее привязки еще не прошло», - объяснили в ведомстве.

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Для проверки пропусков в метро выделены специальные желтые зоны. В них контролеры "Организатора перевозок" объясняют пассажирам, как правильно привязать транспортную карту к цифровому пропуску.

"Автоматическая система проверки цифровых пропусков работает в столичной подземке повсеместно, - добавили в ведомстве. - При этом крайне важно не допустить нарушения социальной дистанции. Поэтому сотрудники метро следят за ситуацией онлайн, и если у турникетов собирается много людей, пропуска начинают также проверять и контролеры".

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