Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 23 апреля 2020: 1959 заболевших за сутки

За последние сутки в Москве коронавирус подтвердили у еще 1959 человек. О новых случаях заражения на 23 апреля 2020 сообщает столичный Оперативный штаб.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - сообщили специалисты.

По-прежнему почти половина заболевших - в возрасте до 45 лет. Также по официальной статистике около на момент забора теста (это делается через мазок из рта и носа) около половины людей с ныне подтвержденным вирусом не имели никаких симптомов.

Общее число заболевших коронавирусной инфекций в Москве выросло до 33940 человек. 2448 из них уже выписаны. В том числе 181 пациент - за последние сутки. Напомним, несколько дней назад в столичных больницах начали применять новый метод лечение - переливание плазмы крови пациентов, успешно вылечившихся от COVID-2019. Устойчивые к вирусу антитела помогают организму справляться с болезнью.

За сутки скончались 27 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, в том числе 38-летний мужчина, страдавший хроническим бронхитом. За весь период с начала эпидемии COVID-2019 скончались уже 288 человек.