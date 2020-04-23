В Москве пройдет пятая масштабная дезинфекция

Столицу вновь помоют от коронавируса. Очередную масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств в Москве устроят завтра, в пятницу, 24 апреля. Это будет уже пятая обработка города с конца марта.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции специалисты Комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов", - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Особое внимание, по его словам, уделят дезинфекции около поликлиник и больниц, площадок перед входом в метро и зданий станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Кроме этого, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, площадки с контейнерами для мусора.

Там, где не дотянется техника, обработку сделают вручную комплексные бригады. Всего используют более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники.

Напомним, город моют с помощью специальных дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. "Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания", - отметил заммэра.

Напомним, ежедневно в Москве также проводится дезинфекция всех подъездов жилых домов. Специальными препаратами тщательно промывают входы в подъезды, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир.