В Москве построят 16 детских и взрослых поликлиник

В ближайшие годы в столице откроются 16 новых поликлиник всего на 8990 мест. Из них - пять детских поликлиник, семь - взрослых, три - детско-взрослых, и один консультативно-диагностический центр с поликлиникой (см. список).

"Проекты разрабатываются по правилам "Московского стандарта +" для повышения доступности и качества первой медицинской помощи", - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Поликлиники станут удобнее и для пациентов, и для врачей. Некоторые новшества будут учитывать и ситуацию с коронавирусом.

ЧТО ВНУТРИ

В каждой поликлинике:

- новые аппараты МРТ и КТ, маммографы, рентген-аппараты или флюорографы, аппараты УЗИ;

- оборудование функциональной диагностики - системы мониторинга артериального давления, ЭКГ, 12- канальные электрокардиографы;

- для пациентов - доступ к своей электронной медицинской карте с назначениями врачей и результатами анализов;

- новая планировка здания. Самые посещаемые кабинеты по возможности устроят на нижних этажах. Например, лабораторию для забора крови и анализов, пункт дежурных врачей.

Остальные, в том числе и административные, - на верхних этажах. "Узких" специалистов, где это возможно, поселят на одном этаже с функциональной диагностикой.

Кабинеты разместят так, чтобы больные меньше толкались в очередях, а ожидание приема стало комфортнее. В ситуации с коронавирусом и другими инфекциями такая система поможет соблюдать социальную дистанцию;

- в здании - больше открытых пространств с удобными диванами. Для врачей - комнаты отдыха. Там медики смогут пообщаться друг с другом, перекусить или выпить чашку кофе.

КОНКРЕТНО

Где откроются новые поликлиники

Северный округ

Район Войковский, Головинское шоссе, д. 6А, детская поликлиника на 320 посещений в смену.

Район Дмитровский, Дмитровское ш., вл. 107 Г, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией.

Район Молжаниновский, ул. Синявинская, вл. 13, детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену.

Район Савеловский, ул. Вятская, вл. 37-39, детская поликлиника на 320 посещений в смену.

Район Ховрино, ул. Зеленоградская, вл. 27, корп. 1, детская поликлиника на 320 посещений в смену.

Западный округ

Район Кунцево, ул. Академика Павлова, напротив вл. 40, детская поликлиника на 320 посещений в смену.

Южный округ

Район Бирюлево Восточное, ул. Лебедянская, вл. 33, детская поликлиника на 320 посещений в смену с травмпунктом.

Район Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, вл. 7, корп. 36, детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену.

Район Даниловский, ул. Автозаводская, вл. 23, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с раздаточным пунктом молочной кухни.

Район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, д. 46-50, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией.

Восточный округ

Район Богородское, ул. Игральная, д. 8, взрослая поликлиника на 750 посещений в смену.

Район Измайлово, Измайловский пр-т, д. 63, 65, 67, взрослая поликлиника на 750 посещений в смену.

Северо-Западный округ

Район Строгино, ул. Твардовского, вл. 10, взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травмпунктом.

Северо-Восточный округ

Район Бабушкинский, ул. Ленская, вл. 21, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену.

Район Свиблово, ул. Уржумская, вл. 4/1, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену.

Юго-Западный округ

Район Академический, ул. Вавилова, д. 61, консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену в составе больницы № 64.