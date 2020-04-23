2020-04-23T16:09:26+03:00
История современности

Смелость берет штурмом города и инфекционные больницы

Почему офис «Сима-Ленда», несмотря на введенный режим самоизоляции в Екатеринбурге, продолжает работать
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Офис «Сима-Ленд».Офис «Сима-Ленд».Фото: Степан СТЕПАНОВ
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В Екатеринбурге все серьезно: за нарушение самоизоляции физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным - до 100 тысяч, юридические вовсе могут обеднеть на миллион. Однако бизнес простаивать не может: иначе с чего платить людям зарплату? Вот и известный на Урале «Сима-Ленд» продолжает работать в прежнем режиме. И в чем же можно обвинить руководителя компании Андрея Симановского? В том, что он не останавливает бизнес-процессы, чтобы люди не остались без работы?

Офис «Сима-Ленда» - давно уже, что называется, притча во языцех: те, кто там был, пожалуй, долго не смогут забыть внутреннее убранство. Те, кто не был – хотели бы взглянуть на эту красоту хоть одним глазком. Огромное пространство, расписные потолки, лепнина, позолота и мрамор - как есть Эрмитаж! В том же стиле, кстати, Андрей Симановский отремонтировал и свою родную школу в Екатеринбурге: вместо облупленных стен – малахитовые колонны и хрусталь, вместо потертого линолеума – полы с мраморной мозаикой.

Возвращаясь в сегодняшний день, никто не будет отрицать, что ситуация с вирусом в стране серьезная. Но «Сима-Ленд» не смог распустить несколько тысяч сотрудников по домам, ведь многие не имеют возможности работать на удаленке. Как бы там ни было, в компании сняли очень жизнеутверждающий ролик, на котором видно, что боевой дух сотрудников в полном порядке!

СРОЧНО: Уральская HEROSIMA! Социальность ответственность Сима-Ленда, которая вам и не снилась!.9 апреля день, когда на Урале утверждают штрафы за нарушение режима самоизоляции. 9 апреля день, когда в уральском Сима-Ленде собрались тысячи людей в бутафорских масочках послушать мудрые мысли своего вальяжного руководителя Симановского. Он никак не мог ждать: в разгар карантина ведь особенно важно наставить паству на путь истинный и рассказать, что есть такое команда, по его мнению. #сима #сималенд #sima #simaland #симановский

- Сейчас очень сложное время, и поэтому именно сейчас важно не расслабляться, взять себя в руки, пахать, пахать и пахать, - признается одна из сотрудниц на видео.

- Главное – не останавливаться, - вторит ей коллега. – Сейчас расслабились все, а наша задача – активизироваться и сделать невозможное возможным.

На самом деле, такая самоотверженность сотрудников вызывает уважение. Не зря Симановский известен своими организаторскими способностями: по всему видно, что ему удалось собрать действительно классную команду.

Кроме того, нельзя забывать и о том, что «Сима-Ленд» - социально ответственный бизнес: например, чтобы помочь родному городу в ситуации с коронавирусом, компания закупила собственную линию производства медицинских масок. Оборудование уже в пути – скоро начнется работа.

Другой пример – «Сима-Ленд» подарил раскладушки и комплекты постельного белья для госпиталя в «Екатеринбург ЭКСПО» (павильоны выставочного центра решили переоборудовать в больницу на случай вспышки эпидемии).

В общем, «Сима-Ленд», что называется, бьет по всем фронтам! Неудивительно, что бизнес не останавливается ни на минуту. Конечно, кто-то может возмутиться (и возмущается), что в офисе не соблюдается социальная дистанция, и вообще все это очень похоже на нарушение закона о самоизоляции. В этом есть доля правды. Офис «Сима-Ленда» очень большой: в нем одновременно работают тысячи сотрудников, которые потом едут на общественном транспорте домой, а дома – родители, дети… Понятно, что цепная реакция, не дай бог, вполне может произойти. Но на любое смелое решение всегда найдутся критики. Кто-то принимает такой подход, кто-то – нет. Все-таки одно дело – рассуждать в теории, что нужно всем дать оплачиваемый отпуск и отпустить по домам, другое – выполнить это в действительности. И второе, что неудивительно, намного сложнее.

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