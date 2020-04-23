В Москве закрыты стоматологии, но вырвать ноющий зуб все еще можно

Стоматологии в Москве закрыты уже почти месяц. Но терпеть зубную боль порой невозможно. Именно поэтому стоматологические кабинеты все же открываются, чтобы оказать экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях. Куда можно обратиться?

Беспокоит зуб мудрости – оформи пропуск

Стоматологии в столице закрыли по указу мэра с 26 марта. Временно в них приостановлен плановый терапевтический, хирургический, ортопедический, ортодонтический, профилактический и детский стоматологический приемы. В чем причина введения ограничительных мероприятий?

- Врач-стоматолог работает в ротовой полости, а использование бормашины ведет к образованию аэрозоля и высоким рискам инфицирования врача и медицинской сестры от пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 с бессимптомным течением. Сами медицинские работники могут стать источником заражения окружающих, - объяснили в Департамента здравоохранения Москвы.

Так многие столичные стоматологии просто закрылись до нормализации обстановки.

- Мы с конца марта закрылись и не работаем. Не выходим в стоматологию работать даже по экстренной боли пациентов, - рассказали в стоматологии «Дентал арт».

Однако вырвать ноющий зуб или починить зубные протезы можно. Неотложная стоматологическая помощь, по инструкциям Департамента здравоохранения, не требует предварительной записи и должна оказываться в день обращения в течение двух часов с момента обращения пациента. Но так только в государственных клиниках. Частные стоматологии все же просят заранее записываться на прием (врач приедет на работу только к нужному времени).

- Мы временно приостановили оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной формы. Для записи на прием нужно звонить по телефону, также у нас есть плановые дни для приема по «острой боли», - говорят в стоматологической клинике «Квалитет».

- Работаем. Принимаем пациентов с острой болью по записи. А также в соцсетях проводим онлайн-марафоны, говорим с москвичами о винирах, имплантации зубов, кариесе у детей. Мы понимаем, что у людей «на удаленке» сейчас есть время узнать больше о гигиене зубов и помогаем им получить необходимые знания, - рассказали в клинике «Солнечный остров».

- Мы примем, если у человека болит зуб или начал беспокоить зуб мудрости. Менеджер сделает запись на ближайшее время. В клинике соблюдены все меры безопасности, чтобы предотвратить возможность возникновения коронавирусной инфекции. Всем пациентам напоминаем, что прежде, чем выйти из дома к нам на прием, нужно оформить пропуск, - рассказали в стоматологии «Илатан».

Стоматологические кабинеты все же открываются, чтобы оказать экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состоянияхФото: Алиса ТИТКО

Как пройдет лечение на дому (в стационаре)?

Нужно сразу сказать, что такую услугу окажут не всем, только отдельным категориям граждан. Кому? Лицам старше 65 лет, маломобильным граждан, больным коронавирусом, находящимся в режиме изоляции по возвращении из-за рубежа, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.

- Для оказания помощи есть выездные врачебные стоматологические бригады, в том числе детские, в составе врачей стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга и медицинской сестры. Вызвать бригаду можно круглосуточно, врачи приедут с 8.00 до 20.00 с понедельника по воскресенье, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Чем могут помочь стоматологи на дому? Избавить от острой зубной боли, снять ранее наложенные швы, вправление вывиха челюстного сустава, удалить зуб, провести первичное лечение стоматитов.

У бригад есть все необходимое портативное стоматологическое оборудование, средства индивидуальной защиты, медицинские укладки, санитарный автотранспорт.

Это платно? Бесплатно. Важно предъявить полис обязательного медицинского страхования и паспорт (для детей - свидетельство о рождении).

Важные вопросы

Нужен ли пропуск к стоматологу?

- Да. Покинуть помещение для посещения стоматологии разрешено, но при наличии цифрового пропуска (оформить можно на сайте nedoma.mos.ru). Он выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено.

Если у человека ОРВИ или коронавирус?

- Оказание медицинской помощи производится исключительно на дому либо по месту госпитализации.

Если нужна неотложная помощь в ночное время (с 20.00 до 8.00), куда обращаться?

- в Стоматологической поликлинике № 50, улица Верхняя Красносельская, дом 19 (станция метро «Красносельская»), телефон: 8-495-264-49-65, официальный сайт.

- в стоматологическом отделении поликлиники Троицкой городской больницы, улица Юбилейная, дом 5. Телефон: 8-495-851-08-25, официальный сайт.

- в Детской стоматологической поликлинике № 28, улица Генерала Ермолова, дом 12 (станция метро «Парк Победы»). Телефон: 8-499-148-55-22, официальный сайт.

Кстати

Круглосуточная информационная телефонная линия о порядке получения стоматологической помощи в Москве: 8 (499) 842-4-112.