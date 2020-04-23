Во время карантина в Москве воздух и вода стали чище в два раза

У москвички Анастасии Поляничко ни с того ни с сего за окном «выросла» Останкинская телебашня. Девушка выложила фото в соцсети.

- Мы живем у Воронцовского парка, - объясняет москвичка. - Ближайшее метро - «Калужская» (нижняя часть оранжевой ветки, - Авт.). В этой квартире мы живем уже пять лет. И никогда никто не видел башню телецентра. А спустя месяц после самоизоляции она вдруг появилась!

Могут ли жители юго-запада видеть сооружение, стоящее на другой стороне мегаполиса — северо-востоке?! Теоретически — да. Высота Останкинской телебашни 540 метров. Это как 180-этажный дом.

- Я посмотрела по Яндекс.Картам - от нашего дома до телецентра по прямой 18 с лишним километров, - говорит Анастасия.

Профессиональные экологи прозрачность московского воздуха объясняют вполне очевидными вещами: в период самоизоляции машин на улицах стало меньше. Следовательно, воздух - чище.

У москвички Анастасии Поляничко ни с того ни с сего за окном «выросла» Останкинская телебашня. Девушка выложила фото в соцсети.

- Я не удивлен, что жители одного района Москвы разглядели очень большой, но стоящий на приличном расстоянии объект, - говорит глава московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. - Основные факторы, влияющие на дальнюю видимость - запыленность воздуха и влажность. Чем меньше дыма и пылевых частиц, тем дальше видно. По некоторым оценкам, около миллиона москвичей на время карантина выехали за город, другие стараются не выходить на улицу. В обычной жизни города нижний слой пыли, который курсирует на высоте нескольких первых этажей, поднимают вверх именно люди. Кстати, еще один важный фактор для видимости - высота, с которой вы смотрите.

- У меня 17 этаж, - пишет мне в фейсбуке Поляничко.

Тогда вообще все понятно…

ПИКОВ БОЛЬШЕ НЕТ

Чистоту воздуха сейчас измеряют более 55 стационарных станций, стоящих в разных районах города. Основные вещества, которые рекомендует замерять ВОЗ: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, взвешенные частицы.

- Есть два фактора, которые влияют на концентрацию вредных веществ в воздухе, - вводит в курс дела заместитель директора ГБУ «Мосэкомониторинг» Елена Лезина. - Это влияние человека и погодные условия. По Москве 92-93% загрязнения воздуха дают автомобильные выбросы. Если есть ветер, все это быстро рассеивается.

По словам специалиста, после введения режима самоизоляции, когда число машин на дорогах уменьшилось почти вдвое (см. «А в это время»), происходят очевидные вещи: выбросов становится меньше, а воздух - чище.

- По многолетним наблюдениям в будние дни у нас всегда были пики по увеличению концентрации вредных веществ в воздухе, - продолжает Лезина. - Это утро и вечер. Сначала много людей одновременно едут на работу, стоят в пробках (в заторах машины вырабатывают больше вредных веществ, - Авт.). Потом все эти же машины возвращаются домой. Но сейчас дорожная ситуация такая, что явных пиков нет. В течение суток - ровная картина.

ВСЕ ДЕЛО ВО ВНИМАТЕЛЬНОСТИ?

- Поэтому москвичи и стали видеть через очистившийся воздух какие-то далекие объекты?

- Нет, - отвечает Лезина. - Концентрация различных веществ в воздухе на видимость не влияет. Видимость зависит от влаги. Например, воздух может быть предельно чистым, но если в нем появляется большое количество капелек влаги, будет туман. Да, сейчас мы отмечаем понижение показателей по вредным веществам (см. «Конкретно»), но при этом в течение года бывают еще более благоприятные отдельные дни. Например, на Новый год, в первые дни января, трафика на дорогах вообще практически нет, но никто ведь вдруг не начинает видеть городские объекты в других районах, которых раньше не было видно?

Елена Лезина считает, что в случае с проявившемся на юго-западе Москвы силуэтом Останкинской башни дело все-таки во внимательности жителей.

- В обычные дни люди на работе, в домашних хлопотах. А тут - несколько недель дома, в четырех стенах. Не исключаю, что кто-то смотрит в свое окно и начинает видеть вещи, которых раньше просто не замечал.

КОНКРЕТНО

В «Мосэкомониторинге» отмечают, что содержание вредных веществ в воздухе за несколько недель «карантина» прилично снизилось. Специалисты объясняют, что неправильно было бы строить сравнения на анализе отдельных дней. Слишком много факторов могут влиять на картину: были ли осадки, какой ветер и прочее. Для объективной картины нужно брать более-менее крупные промежутки времени. Они взяли период с 30 марта по 19 апреля. И сравнили со средними показателями этого же периода за последние несколько лет.

В «Мосэкомониторинге» отмечают, что содержание вредных веществ в воздухе за несколько недель «карантина» прилично снизилось.Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Что еще изменилось за несколько недель

- Из-за того, что в парках, в том числе которые находятся у водоемов, стало меньше людей, в них начали еще более активно, чем обычно, слетаться водоплавающие птицы, - продолжает эколог Элмурод Расулмухамедов. - Например, утки-кряквы. В некоторых местах они прямо «захватывают» территорию - вольготно бродят по аллеям, чего раньше все-таки не наблюдалось. Да, в Москве птицы в целом не слишком пуганные, но тут получается еще более интересная картина.

А еще - вода в Москва-реке стала чище.

- Мы делали замеры в нескольких местах, содержание вредных веществ в воде действительно снижается. Тут есть два основных фактора. Во-первых, по реке ходит меньше судов, в том числе прогулочных, которые все-таки оставляют некоторые «следы». Во-вторых, чем меньше машин, тем чище дороги и, соответственно, тем меньше грязи после дождей стекает в реку через ливневки.

ВАЖНО

Через сайт «Мосэкомониторинга» mosecom.ru можно следить за состоянием воздуха в вашем районе - эти данные обновляются каждые 20 минут. Заходите в раздел «Измерительные станции», открываете интерактивную карту, ищите ближайшую к вам станцию измерения воздуха.

Жалобы на запахи можно оставлять на сайте мэра Москвы mos.ru, либо по звонить на горячую линию +7 (495) 777-77-77.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Город без аварий

В Департаменте транспорта Москвы сообщают, что за время режима самоизоляции на территории столицы в несколько раз снизилось число ДТП. Развернутую статистику никто пока не делал - для этого, как объясняют, нужны крупные промежутки времени: месяц хотя бы. Но цифры даже на примере отдельно взятых дней - впечатляют.

Например, 10 апреля 2019 года против 10 апреля 2020-го (это был понедельник, первый день рабочей недели, то есть трафик - максимальный, насколько это возможно в условиях карантина).

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