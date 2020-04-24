170 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

Коронавирус сегодня больно ударил по бизнесу, особенно досталось малым и средним компаниям. Нелегко приходится и тем, кто там трудится, то есть обычным жителям. Всем пришлось временно остановиться. Но столичные власти без дела не сидят. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал сразу три пакета мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом.

"Эта пауза не будет вечной - написал мэр в своём блоге. - И свою задачу правительство Москвы видит в том, чтобы помочь предпринимателям сохранить свой бизнес, трудовые коллективы и ресурсы для возвращения к нормальной жизни".

Мэр лично контролирует ситуацию и не оставляет бизнес один на один с проблемами.

"Меры, которые приняты на уровне московского правительства, вытекают из мер поддержки, которые президент объявил на федеральном уровне, - говорит Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. - Они являются внутренним, московским вариантом развития этих мер, опираются на возможности московского бюджета, которые выше, чем возможности многих региональных бюджетов. Это важно, потому что бизнес в Москве более развит, чем во многих российских регионах, поэтому здесь поддержка более существенная".

КОНТРАКТОВ СТАЛО ЕЩЁ БОЛЬШЕ

У бизнеса теперь есть подушка безопасности. Например, налоги на имущество, землю и торговый сбор можно погасить позже, а от оплаты аренды городского имущества вообще освободили. Для коммерческих арендодателей создали условия, позволяющие снизить арендную плату самым пострадавшим от коронавируса компаниям.

Столичные власти также планомерно увеличивают присутствие малого бизнеса в экономике города.

- Речь идет о контрактах, заключенных городом по итогам процедур, участниками которых могут выступать только субъекты малого предпринимательства, - сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. - Важно, что по сравнению с прошлым годом объем таких контрактов вырос на 36 процентов - с 61,1 миллиарда рублей за первый квартал прошлого года до 83,2 миллиарда рублей по итогам первого квартала 2020 года. Эти меры станут дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволят московскому бизнесу дополнительно уменьшить издержки, что особенно важно в столь непростое для экономики время.

"Видно, что меры выработаны в тесном общении с бизнес-сообществом, с пониманием их проблематики, пониманием какие именно пострадавшие отрасли в первую очередь есть, - сказал Олег Матвейчев, эксперт, политический советник. - Поэтому и сами предприниматели эти меры нормально оценивают".

ВАЖНО

Кому и чем помогут

Около 21 тысячи московских компаний малого и среднего бизнеса поддержат так:

- независимо от вида деятельности - городской бюджет субсидирует до 6% годовых по уже действующим кредитам, 8% - по новым стабилизационным кредитам;

- торговля, общепит, бытовые услуги и гостиничное дело - компенсация 50% налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 г. для собственников, использующих свою недвижимость в работе (2,6 тыс. компаний);

- кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций - отсрочка до 31 декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу (порядка 300 компаний);

- строители и девелоперы - отсрочка платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет;

- впервые зарегистрировавшимся индивидуальным предпринимателям по-прежнему предоставляются налоговые каникулы на два года.

КОНКРЕТНО

Оформляем без суеты

Город максимально упростил процедуру подачи документов на получение поддержки из столичного бюджета.

Например, для отсрочки уплаты налогов не нужно подавать заявление или собирать какие-либо документы. Если код основного вида деятельности организации, указанный в ЕГРЮЛ, соответствует одному из ОКВЭД, утвержденных правительством Москвы, в перечне для получения отсрочки, то такая компания уже имеет право внести налоговый платеж до конца года.

Все о поддержке бизнеса в столице - на портале мэра Москвы mos.ru.

ЦИФРЫ

Порядка 70 млрд рублей выделят на поддержку столичного бизнеса по принятым мэром Москвы Сергеем Собяниным трем пакетам мер.

Из этой суммы:

- около 23 млрд. руб. - субсидии и освобождение от платежей;

- более 22 млрд. руб. - отсрочки по платежам;

- порядка 20 - 30 млрд руб. - субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса.

Более 170 млрд рублей - общая сумма налоговых льгот столичных предприятий с учётом ранее принятых решений,которые действовали до начала ограничений из-за коронавируса.