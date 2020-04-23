Карту «Тройка» в Москве теперь можно купить в банках

Отделения банков стали продавать проездную карту «Тройка». К проекту присоединились «Сбербанк», «ВТБ» и «Почта банк». Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— К нашей партнерской программе подключились и крупнейшие банки. Если у вас нет карты «Тройка», позвоните нам. А мы подскажем, где рядом с вашим домом можно ее получить. Наш оператор обязательно найдет решение, - гласит сообщение ведомства.

Также из нестандартных мест продажи, карту можно купить в сервисе «Яндекс.Лавка», который специализируется на доставки продуктов. Кроме того, ее продают в кассах метро и автоматах подземки. Залоговая цена «пластика» — 50 рублей. Если карта целая, ее можно сдать в кассу и получить деньги обратно.

С 22 апреля в Москве и Подмосковье для проезда на общественном транспорте обязательно иметь иметь «Тройку», «Стрелку» или социальную карту. Разовые билеты продавать перестали. Валидаторы и турникеты больше не принимают пластиковые карты — они просто не срабатывают. Сделали это специально, поскольку теперь при получении цифрового пропуска нужно указать номер своего проездного. Только в таком случае он будет работать.

Кстати, в первый день система дала сбой. Например, сотрудника «Комсомольской правды» оштрафовали за безбилетный проезд, хотя он честно привязал «Тройку» к цифровому пропуску. Также валидаторы в некотором наземном транспорте продолжают принимать к оплате банковские карточки, хотя связать их с цифровым пропуском невозможно.

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Как узнать ближайший пункт продажи

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