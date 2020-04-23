Департамент транспорта помогает предпринимателям сохранять рабочие места
Одной из важных мер поддержки для малого бизнеса, которые ввел мэр Москвы Сергей Собянин, стали преференции по аренде. Многие предприниматели, временно закрывшие свои точки из-за эпидемии коронавируса, жаловались: доходов нет, а платить аренду надо! Мэр в первые же дни после введения режима самоизоляции подписал постановление о том, что арендаторы, снимающие у города нежилые помещению и землю, и торговые организации, вынужденные приостановить свою деятельность из-за коронавируса, будут на несколько месяцев освобождены от выплат. Это касается в том числе небольших павильонов на территории метро, где работают кофейни, точки кулинарии и различные магазинчики.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению Сергея Собянина столичный транспортный комплекс заключит с предпринимателями дополнительные соглашения. Реальную помощь получат около 150 контрагентов, осуществляющих торговую деятельность в метрополитене: в допсоглашениях пропишут, что им не будут начислять арендную плату с 1 марта по 1 июля. То есть на четыре месяца. Эксперты уже подсчитали, что благодаря этому малый бизнес сможет сохранить более 1 тысячи рабочих мест.
- Всего в транспортном комплексе заключено более 200 договоров на осуществление торговой деятельности и на аренду, - сообщил глава Дептранса.
В числе этих двух сотен договоров - торговые точки в переходах станций метро по всему городу, а также компания «Инвестиционная группа Сигма», арендующая у Мосгортранса бывшее Миусское трамвайное депо на Лесной улице. Сейчас здесь, в здании дореволюционной постройки, находится фуд-молл ДЕПО - крупнейший маркет еды в Европе с фермерскими лавками и ресторанами кухонь мира.
- Эти бизнесы обеспечивают совместно около 2,2 тысячи рабочих мест, - отметил Ликсутов. - Мы подписываем с арендаторами допсоглашения об изменении порядка начисления платы за период с 1 марта по 1 июля при условии, что с их стороны не будет значительного сокращения рабочих мест и скидка распространится и на субарендаторов, если они есть, как в случае компании «Инвестиционная группа Сигма».
Максим Ликсутов заявил, что Дептранс поможет предпринимателям сохранить их бизнес, ресурсы и сотрудников.
- Надеемся, что с нашей поддержкой они смогут вернуться к нормальной жизни и продолжат работу после разрешения вести деятельность.
В результате предоставления льгот транспортный комплекс недополучит около 350 млн рублей. Сумма большая. Однако московские власти уже не раз подчеркивали, что город сделает все для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу сохранить рабочие места.