2020-04-23T21:50:06+03:00
Общество

Департамент транспорта помогает предпринимателям сохранять рабочие места

Контрагентов, осуществляющих торговую деятельность в мосметро, на четыре месяца освободили от выплат
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: Артем Геодакян/ТАССФото: Артем Геодакян/ТАСС
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Одной из важных мер поддержки для малого бизнеса, которые ввел мэр Москвы Сергей Собянин, стали преференции по аренде. Многие предприниматели, временно закрывшие свои точки из-за эпидемии коронавируса, жаловались: доходов нет, а платить аренду надо! Мэр в первые же дни после введения режима самоизоляции подписал постановление о том, что арендаторы, снимающие у города нежилые помещению и землю, и торговые организации, вынужденные приостановить свою деятельность из-за коронавируса, будут на несколько месяцев освобождены от выплат. Это касается в том числе небольших павильонов на территории метро, где работают кофейни, точки кулинарии и различные магазинчики.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению Сергея Собянина столичный транспортный комплекс заключит с предпринимателями дополнительные соглашения. Реальную помощь получат около 150 контрагентов, осуществляющих торговую деятельность в метрополитене: в допсоглашениях пропишут, что им не будут начислять арендную плату с 1 марта по 1 июля. То есть на четыре месяца. Эксперты уже подсчитали, что благодаря этому малый бизнес сможет сохранить более 1 тысячи рабочих мест.

- Всего в транспортном комплексе заключено более 200 договоров на осуществление торговой деятельности и на аренду, - сообщил глава Дептранса.

В числе этих двух сотен договоров - торговые точки в переходах станций метро по всему городу, а также компания «Инвестиционная группа Сигма», арендующая у Мосгортранса бывшее Миусское трамвайное депо на Лесной улице. Сейчас здесь, в здании дореволюционной постройки, находится фуд-молл ДЕПО - крупнейший маркет еды в Европе с фермерскими лавками и ресторанами кухонь мира.

- Эти бизнесы обеспечивают совместно около 2,2 тысячи рабочих мест, - отметил Ликсутов. - Мы подписываем с арендаторами допсоглашения об изменении порядка начисления платы за период с 1 марта по 1 июля при условии, что с их стороны не будет значительного сокращения рабочих мест и скидка распространится и на субарендаторов, если они есть, как в случае компании «Инвестиционная группа Сигма».

Максим Ликсутов заявил, что Дептранс поможет предпринимателям сохранить их бизнес, ресурсы и сотрудников.

- Надеемся, что с нашей поддержкой они смогут вернуться к нормальной жизни и продолжат работу после разрешения вести деятельность.

В результате предоставления льгот транспортный комплекс недополучит около 350 млн рублей. Сумма большая. Однако московские власти уже не раз подчеркивали, что город сделает все для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу сохранить рабочие места.

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