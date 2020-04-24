Андрей Воробьёв: Наши строители и врачи - просто герои

В Подмосковье продолжают разворачивать новые инфекционные корпуса для заболевших коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в регионе диагноз COVID-2019 подтвердили у более чем 7 тысяч человек. У многих болезнь, слава богу, протекает в легкой форме, но тем не менее ситуация серьезная - по оценкам специалистов, на плато (период, когда цифры достигают пика, какое-то время держатся на одном уровне, а затем начинается спад) мы пока не вышли.

Одной из новых больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией в ближайшие дни станет стационар в Солнечногорске. Губернатор Андрей Воробьёв вчера проверил ход его строительства.

За месяц строители практически полностью отстроили современную больницу. Фото: Константин Семенец.

- Вирус вытеснил многие другие наши проблемы, и это абсолютно оправданно, - сказал Андрей Воробьёв. - Поэтому Президент и сама жизнь нам поставили задачу - подготовить больницы с инфекционными койками с кислородом, аппаратами ИВЛ, медицинским персоналом. В этом месяце мы совершили серьезный прорыв по открытию новых коек. (См. «Конкретно».)

Новое инфекционное отделение Солнечногорской центральной райбольницы находится на территории бывшей воинской части. В 1970-х это четырехэтажное здание возвели как жилую казарму для военных строителей. Однако в последнее время строение никак не использовалось. Капремонт здания начали месяц назад, заранее, когда была принята программа подготовки региона к наступающей эпидемии. На стройплощадке круглосуточно работают 600 рабочих. В итоге строителям удалось в сжатые сроки совершить настоящий трудовой подвиг - крепкое четырехэтажное здание уже практически полностью готово к приему пациентов. Установлены газификатор (система, которая обеспечивает больницу кислородом) и установка биологической очистки (канализационные воды перед сбросом в коллектор проходят обеззараживание). Идут последние приготовления: рабочие укладывают линолеум и плитку, красят стены.

Губернатор поблагодарил строителей за самоотверженный труд.

- За месяц они из старой казармы сделали в общем-то современную клинику, оснащенную всем необходимым. Специальная система канализации, специальная система подачи кислорода, изолированные боксы.

Больница рассчитана на 432 койко-места, в том числе 56 реанимационных.

- Здесь каждая койка оборудована кислородом, - отметил Андрей Воробьёв. - В апреле мы откроем порядка 8 тыс. коек. Хотя и динамика заболевания остается без резких колебаний, но госпитализации растут до сих пор. Наша задача - подстраховаться. Поэтому я поставил задачу строительному и медицинскому блоку в итоге сделать 11 - 12 тысяч таких коек. Сейчас огромная нагрузка на систему здравоохранения. Конечно, наши врачи большие молодцы. Они просто герои.

Сейчас идет перепрофилирование очень многих лечебных учреждений. Идут поставки всего, что необходимо для оказания помощи пациентам. На данный момент всего хватает. Но новых сотрудников мы всегда готовы видеть в нашем лечебном учреждении. Мы привлекаем врачей условиями и достойной зарплатой, - рассказала главврач Солнечногорской ЦРБ Лариса Борисова.

Журналисты спросили губернатора, что будет с оборудованием и врачами после окончания пандемии.

- Ну вот когда победим, тогда и разберемся. Во главу угла мы ставим рациональное использование тех ресурсов, которые затрачены. Сейчас мы думаем не о деньгах, а о жизнях людей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Солнечногорске Андрей Воробьёв остановился на посту ГИБДД, где сотрудники проверяют автомобилистов на наличие цифровых пропусков. Напомним, с 22 апреля все без исключения водители обязаны внести в пропуска регистрационные номера своих авто.

Инспекторы рассказали губернатору, как проходит проверка - все сотрудники получили специальные планшеты, с помощью которых они сканируют цифровые пропуска.

Кстати, по поручению губернатора сотрудники ГИБДД в Московской области начали раздавать автомобилистам на постах медицинские маски. На улицах городов прохожим маски раздают волонтеры. На первом этапе приготовили 250 тысяч таких наборов (в каждом по две медмаски).

Их уже можно получить в Одинцове, Химках, Домодедове, Реутове и Долгопрудном. Далее этот опыт будет распространяться во всех муниципалитетах Подмосковья.