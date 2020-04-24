Собянин о больнице в Коммунарке: За 17 дней смонтируем еще почти 500 временных мест для долечивания больных COVID-19

Московские врачи добиваются хороших результатов в лечении коронавируса. После интенсивного лечения в палатах, оснащенных кислородными подводками и другой профильной техникой, большинство пациентов успешно справляется с инфекцией и начинает идти на поправку. Теперь новая задача - строительство быстровозводимых медицинских корпусов для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе на территории ГКБ № 40 в Коммунарке. Сделать это планируют до 7 мая.

- Количество пациентов с коронавирусом с каждым днем становится больше и это формирует потребность в создании новых коек, но в высокотехнологичных клиниках это просто невозможно, поэтому мы приняли решение создать быстровозводимые специализированные медицинские конструкции, которые включают все необходимое для пациента, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Размещать быстровозводимые конструкции будут возле больниц, чтобы пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии можно было переводить туда, но при этом не оставлять без контроля врачей.

- При первой необходимости отправлять обратно в больницу. Таким образом у нас производительность больниц увеличится, - добавил мэр Москвы. – Несмотря на то, что это делается быстро, это не отображается на качестве, там тоже серьезное оборудование, будет вся необходимая мебель. Здесь будет еще почти 500 мест. Мы смонтируем все за 17 дней.

- Близкое расположение позволит нам обсуждать пациентов и сохранять последовательность их лечения. При этом койки, которые оснащены кислородом и аппаратами ИВЛ, и мониторингом, смогут быстрее освобождаться. Ведь если пациента стабилизировали и больше нет надобности в поддержке кислорода, но нужен еще контроль врачей, то мы их сможем перевести в новые палаты. Там тоже будут врачи, - рассказал главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

В общей сложности во временных корпусах при 13 больницах планируется разместить порядка 1 500 коек долечивания. Это будут комфортные палаты, оборудованные санузлами с душем, а также системой обеззараживания воздуха. В каждой палате будут столы для приема пищи. Эпидемиологическую безопасность обеспечат устройство шлюзов и санпропускников, будут помещения для персонала. По окончании пандемии коронавирусной инфекции быстровозводимые конструкции будут демонтированы.

КСТАТИ

Строительство временных быстровозводимых медицинских корпусов ведется на территории еще 12 городских стационаров:

- НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, д.3);

- ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова (Ленинский проспект, д.10);

- ГКБ № 24 (Писцовая улица, д.10, корп.2);

- ГКБ № 15 имени О.М. Филатова (Вешняковская улица, д.23);

- ГКБ имени С.С. Юдина (улица Академика Миллионщикова, д.1);

- ГКБ № 52 (Пехотная улица, д.3);

- ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова (улица Саляма Адиля, д.2/44);

- ИКБ № 2 (8-я улица Соколиной Горы, д.15);

- Госпиталь для ветеранов войн № 3 (улица Стартовая, д.4);

- ГКБ имени Е.О. Мухина (Федеративный проспект, д.17);

- ГКБ № 17 (улица Волынская, д.7 стр.2);

- Клиника (филиал № 3) МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины (2-я Вольская улица, д.19).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/767732" frameborder="0"></iframe> Главврач инфекционной больницы в Коммунарке предположил, когда в России искоренят коронавирус.

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