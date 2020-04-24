Коронавирус не помешает: до конца года в Москве построят почти 60 километров дорог

В столице до конца этого года планируется построить и запустить около 60 километров дорог различного назначения (см. "Конкретно"). Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Несмотря на коронавирус, в городе не остановили стройки дорог и метро. Например, на новых линиях подземки продолжаются непрерывные работы - проходка перегонных тоннелей, монолитные работы, разработка грунта и укрепление котлованов.

"Создание транспортного каркаса столицы со скоростными хордами, вылетными магистралями, а также сетью районных улиц остается одним из главных направлений в городском строительстве, - отметил Андрей Бочкарев. - С начала этого года уже построено более 30 километров дорог и 11 транспортных сооружений. Ещё около 60 километров дорог предполагается запустить до конца года".

По его словам, в границах МКАДа появится около 30 километров дорог, столько же - в Новой Москве. "Самыми масштабными проектами станут строительство проспекта Генерала Дорохова и Внуковского шоссе", - рассказал Андрей Бочкарев.

При этом продолжится строительство пешеходных надземных или подземных переходов.

"Такие сооружения не только обеспечивают максимальную безопасность пешеходов, но и позволяют убрать светофоры на некоторых участках дорог для улучшения транспортной ситуации", - пояснил глава Стройкомплекса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Строителям проверяют температуру каждый день

На стройплощадках рабочим ежедневно перед началом смены проверяют температуру. Кроме того, для обработки рук должны быть антисептики или дезинфицирующие салфетки. Компании также обеспечивают работников запасом одноразовых (многоразовых) масок со сменой одноразовых масок не реже одного раза в три часа.

Такие правила Мосгосстройнадзор направил участникам строительства в столице. Новые дополнительные рекомендации утвердил Роспотребнадзор для профилактики коронавирусной инфекции среди работников строительной отрасли.

Для бесперебойной работы рекомендуется создать резервные бригады рабочих или трудиться вахтовым методом. В столовых строителей должны кормить по графику, чтобы одновременно не собиралось много людей.

В служебных помещениях и местах общего пользования, например, в комнатах отдыха, столовых, раздевалках обязаны ежедневно проводить дезинфекцию.

КОНКРЕТНО

Эти дороги откроются в Москве до конца 2020 года:

1. Южный дублер Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до ТТК.

2. Развязка на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД.

3. Дорога от МКАД до поселка Коммунарка.

4. Путепровод от ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул.

5. Магистраль, соединяющая ул. Авиаторов с ул. Родниковая с развязкой на Киевском шоссе.

6. Дорога Марьино – Саларьево (1 и 2 участок).

7. Внуковское шоссе.

8. Дорога ул. Академика Черенкова – ул. Дальняя (1 участок).

9. Дорога пл. Остафьево - Щербинка.

10. Выезд из г. Московский на Киевское шоссе.

11. Подъездная дорога к пожарному депо (Барыши).

12. Подъездная дорога к пожарному депо (поселение Марушкинское).

13. Подъездная дорога к пожарному депо (поселок Киевский).