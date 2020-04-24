2020-04-24T12:07:55+03:00
Общество

Коронавирус не помешает: до конца года в Москве построят почти 60 километров дорог

На некоторых участках машины поедут без светофоров
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Создание транспортного каркаса столицы со скоростными хордами, вылетными магистралями, а также сетью районных улиц остается одним из главных направлений в городском строительстве.Создание транспортного каркаса столицы со скоростными хордами, вылетными магистралями, а также сетью районных улиц остается одним из главных направлений в городском строительстве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В столице до конца этого года планируется построить и запустить около 60 километров дорог различного назначения (см. "Конкретно"). Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Несмотря на коронавирус, в городе не остановили стройки дорог и метро. Например, на новых линиях подземки продолжаются непрерывные работы - проходка перегонных тоннелей, монолитные работы, разработка грунта и укрепление котлованов.

"Создание транспортного каркаса столицы со скоростными хордами, вылетными магистралями, а также сетью районных улиц остается одним из главных направлений в городском строительстве, - отметил Андрей Бочкарев. - С начала этого года уже построено более 30 километров дорог и 11 транспортных сооружений. Ещё около 60 километров дорог предполагается запустить до конца года".

По его словам, в границах МКАДа появится около 30 километров дорог, столько же - в Новой Москве. "Самыми масштабными проектами станут строительство проспекта Генерала Дорохова и Внуковского шоссе", - рассказал Андрей Бочкарев.

При этом продолжится строительство пешеходных надземных или подземных переходов.

"Такие сооружения не только обеспечивают максимальную безопасность пешеходов, но и позволяют убрать светофоры на некоторых участках дорог для улучшения транспортной ситуации", - пояснил глава Стройкомплекса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Строителям проверяют температуру каждый день

На стройплощадках рабочим ежедневно перед началом смены проверяют температуру. Кроме того, для обработки рук должны быть антисептики или дезинфицирующие салфетки. Компании также обеспечивают работников запасом одноразовых (многоразовых) масок со сменой одноразовых масок не реже одного раза в три часа.

Такие правила Мосгосстройнадзор направил участникам строительства в столице. Новые дополнительные рекомендации утвердил Роспотребнадзор для профилактики коронавирусной инфекции среди работников строительной отрасли.

Для бесперебойной работы рекомендуется создать резервные бригады рабочих или трудиться вахтовым методом. В столовых строителей должны кормить по графику, чтобы одновременно не собиралось много людей.

В служебных помещениях и местах общего пользования, например, в комнатах отдыха, столовых, раздевалках обязаны ежедневно проводить дезинфекцию.

КОНКРЕТНО

Эти дороги откроются в Москве до конца 2020 года:

1. Южный дублер Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до ТТК.

2. Развязка на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД.

3. Дорога от МКАД до поселка Коммунарка.

4. Путепровод от ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул.

5. Магистраль, соединяющая ул. Авиаторов с ул. Родниковая с развязкой на Киевском шоссе.

6. Дорога Марьино – Саларьево (1 и 2 участок).

7. Внуковское шоссе.

8. Дорога ул. Академика Черенкова – ул. Дальняя (1 участок).

9. Дорога пл. Остафьево - Щербинка.

10. Выезд из г. Московский на Киевское шоссе.

11. Подъездная дорога к пожарному депо (Барыши).

12. Подъездная дорога к пожарному депо (поселение Марушкинское).

13. Подъездная дорога к пожарному депо (поселок Киевский).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Современный подход: как в Москве сортируют отходы
Эпидемия короновируса сильно изменила нашу жизнь. Мы не ездим на работу, не ходим в закрытые развлекательные центры, музеи, на выставки и спортивные арены, но мы по-прежнему продолжаем выбрасывать накопившийся бытовой мусор
Более пяти тысяч человек прислали заявки на участие в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»
В преддверии приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной телеканал «ПОБЕДА», запустил творческий онлайн-конкурс, который объединяет тысячи людей из разных стран мира
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Новости 24
В Подмосковье оперативно восстановили обрывы электросетей, возникшие из-за ветра
Число жертв пожара в доме престарелых «Третий возраст» увеличилось
В Москве трое мигрантов на время самоизоляции обустроили мусорокамеру под жилье
Михаил Барщевский отметил соответствие региональных штрафов с полномочиями регионов
Директор Центра занятости расскажет о пособиях для безработных
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за штормовой погоды
В Московском зоопарке родились верблюжата Буря и Шторм
Синоптики предупредили о ненастной погоде в конце недели
В Москве в подъезде дома обнаружены тела двоих подростков
Москвичей предупредили, что мошенники могут прикидываться газовиками
Строительство тоннелей БКЛ в Москве завершено почти на 80%
Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
Музей современного искусства «Гараж» признан лучшим музейным центром России