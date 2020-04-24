Губернатор Подмосковья проверил готовность инфекционного военного медцентра к приему больных коронавирусом

В Подмосковье открылся первый инфекционный военный медцентр, в котором военные врачи будут лечить заболевших коронавирусом гражданских, жителей области. Этот объект на 100 коек возвели в городском округе Одинцово, на территории клинического госпиталя Ракетных войск стратегического назначения. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с замминистра обороны России Русланом Цаликовым сегодня проверил готовность центра к приему первых пациентов.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина Минобороны сейчас возводит 16 таких объектов в разных регионах страны - так армия вносит свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Рабочие возвели объект в рекордные сроки - всего за месяц, работали в три смены. Министр обороны Сергей Шойгу дал старт работе нового медицинского объекта во время видеоконференции.

- Сейчас наши основные усилия направлены на открытие коек, причем не просто инфекционных, а реанимационных, со всем необходимым оборудованием, - напомнил Андрей Воробьёв. Накануне, в четверг, губернатор проверил готовность к запуску инфекционного отделения в Солнечногорске (до конца месяца в области запустят 17 таких объектов).

Губернатор отметил, что два из 16 инфекционных военных медцентров будут располагаться на территории Подмосковья.

- Медцентр в Одинцове, начинает работать сегодня. А второй - в Подольске, откроется в конце месяца, - сообщил Андрей Воробьёв. - Сергей Кужугетович Шойгу дал прямую команду, чтобы маршрутизация могла быть, в том числе, и для гражданских лиц, проживающих в Московской области. Хочу сказать слова благодарности Министру обороны, врачам, строителям. Этот комплекс сейчас, как воздух нужен.

По словам губернатора, современное оборудование, которым оснащен центр, позволит лечить здесь в том числе тяжелых больных.