2020-04-24T18:08:59+03:00
Общество

«Нужно действовать опережающими темпами»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил развернуть для больных коронавирусом еще 5 тысяч коек

Андрей Воробьёв провел видеосовещание с главами городских округов
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Автор фото: Антон ЧЕРНОВАвтор фото: Антон ЧЕРНОВ
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Губернатор Московской области дал несколько новых поручений руководителям муниципалитетов - все они касаются борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня, 24 апреля Андрей Воробьёв провел видеосовещание с главами городских округов.

Напомним, ранее Президент Владимир Путин поставил перед регионами задачу увеличить число койкомест для больных COVID-2019. По федеральному нормативу это 1 койка на 1 тысячу жителей. В Подмосковье сейчас проживает 7,7 млн человек и для выполнения задачи в течение апреля должны были создать дополнительно 7,7 тысяч мест для пациентов. Однако, как ранее уже заявлял губернатор Московской области, эта работа будет продолжаться.

- У нас был план - создать 7,7 тысяч коек, - напомнил Андрей Воробьёв во время совещания с главами муниципалитетов. - Но количество госпитализаций растёт и сейчас нужно действовать опережающими темпами. Наша задача - в следующую неделю развернуть 5 тысяч коек «легкого стационара».

Речь идет о размещении людей с подтвержденным диагнозом COVID-2019, у которых заболевание протекает в легкой форме. По словам губернатора, дополнительные койки могут быть размещены в санаториях, гостиницах или других подобных объектах.

Напомним, в Подмосковье перепрофилируются 19 больниц и 3 поликлиники. 12 стационаров уже открыты, еще 4 запустят к концу нынешней недели.

Андрей Воробьев поручил развернуть до мая в общей сложности не менее 11 тысяч коек.

Особое внимание власти уделяют созданию безопасных условий работы для медиков:

- Ключевое сегодня - это забота, внимание, помощь медикам. Каждый из глав должен быть максимально вовлечён во взаимодействие с главврачами. Медработники находятся на передовой, у них особый риск заражения, какие бы костюмы не надевали.

По основным препаратам, которые используются в лечении коронавирусной инфекции, в Подмосковье создан запас. К концу апреля для медиков, работающих с заболевшими, приобретут еще по 300 тысяч костюмов и респираторов, а к 7 мая - по 200 тысяч масок и перчаток.

Также губернатор Подмосковья озвучил еще несколько поручений:

- главы городских округов должны мониторить укомплектованность больниц,

- находить возможность для перераспределения сотрудников из других учреждений,

- привлекать резервы из вузов и медучилищ,

- контролировать своевременное поступление дополнительных выплат медикам.

- Медики должны максимально получить и нашу региональную надбавку, и федеральную. Эта информация должна быть доведена до каждого медработника.

Еще одно поручение касается контроля за водителями: за этим должны следить сотрудники ГИБДД, которые проверяют на дорогах цифровые пропуска. Напомним, на этой неделе в нескольких муниципалитетах инспекторы ДПС начали раздавать автовладельцам медицинские маски, волонтеры проводят эту работу у железнодорожных станций. Губернатор поблагодарил сотрудников ГИБДД и волонтеров за эту помощь. Он также подчеркнул, что в период майских праздников за соблюдением режима самоизоляции необходимо повышенное внимание.

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