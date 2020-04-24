Майские дни в Подмосковье не отменяют: санатории работают в режиме карантина или возвращают деньги

Пропускной режим пока обозначен до 30 апреля и многие надеются, что уже 1 мая можно будет завести машину, взять пледы, фрукты, детей и поехать отдыхать загород. Кто-то еще зимой запланировал на длинные майские праздники отдохнуть в санатории, в мыслях были грязевые ванны, детокс и свежий воздух. Но планы придется сдвинуть – большинство санаториев Подмосковья закрыты до 1 июня. А что же делать с путевками?

Возврат предоплаты 30%

После приостановки с 28 марта деятельности санаториев из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции санаторно-курортные организации оказались в ситуации – путевки продали (или внесена предоплата 30%) на апрель-май, но санатории закрыты и услуги оказаны быть не могут.

- До 1 июня мы не принимаем гостей в связи с угрозой заражения COVID 2019, - сказали в подмосковном санатории «Буран» в Сергиево-Посадском районе. – Мы возвращаем деньги людям, забронировавшим отдых в апреле и мае. Откроют ли нас с 1 июня – пока не знаем.

Аналогичное решение по возврату денег компания «РЖД-здоровье», в которую входит санаторий «Буран», приняло по всем своим санаториям – их 19.

- Мы понимаем, какое сложное финансовое положение может складываться в семьях, поэтому приняли решение не «замораживать», а вернуть отдыхающим деньги – в большинстве случаев речь идет о предоплате в размере 30% от стоимости путевки. Уже вернули около 18 млн рублей, - рассказала коммерческий директор компании Инна Чулкова.

Пока же в санаториях проведут запланированные косметические ремонты, дезинфекцию – так сказать, основательно подготовятся к приему отдыхающих.

Отдых в режиме карантина

Но закрылись не все-все санатории. На самоизоляцию в центр здоровья «Verba Mayr» в Пушкино приехал, например, тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий. До карантина здесь бывали певицы Ольга Бузова, Татьяна Котова, Алекса, Анна Семенович, дизайнер Оксана Федорова, журналист Ирина Хакамада и другие.

- Здесь прекрасный лес, в нем совершаю прогулки – скандинавская ходьба. К тому же я всегда переживал на счет лишнего веса, в межсезонье я всегда заезжал в клинику худел, и потом набирал. Вот сейчас решил совместить приятное с полезным. В центре библиотека есть, шашки – только играть не с кем, принимаю лечебные процедуры, - рассказывает Леонид Слуцкий.

В самом центре здоровья говорят, что на такой же отдых могут приехать все желающие – в сутки стандартный номер с питанием и консультацией терапевта обойдется от 18 000 рублей.

- Мы работаем в режиме карантина – это означает, что принимаем гостей только до 65 лет, питание доставляем в номера, временно закрыта спа-зона с бассейном и саунами, тренажерный зал. Но мы предлагаем посещение индивидуальных ванн с маслами со скидкой 70% (около 1000 рублей теперь), медицинская программа со скидкой 10%, - рассказала администратор «Verba Mayr».

Австрийский центр Verba Mayr. Фото: https://verbamayr.ru

- У вас сейчас много людей в санатории? – спрашиваю.

- Сам центр у нас не большой – 80 мест, сейчас где-то 40% заполняемость, но на майские праздники ждем больше людей. Места на праздники сейчас бронируют, мы продаем минимум на 5 дней.

Не закрывался и санаторий «Валуево» в поселении Филимонковское. Бронирование на майские праздники можно минимум на 7 дней.

- Людей у нас сейчас немного, на майские номер с трехразовым питанием на двоих обойдется 5200 рублей, - рассказали в санатории «Валуево».

Бронирование на лето открыто

Владельцы санаториев надаются, что к лету ситуация с коронавирусом нормализуется и поэтому открыли бронирование мест. В любом случае, людям вернут деньги или сместят отдых на другие даты.

- До 1 июня мы вынуждены приостановить бронирование, прием и размещение, - говорят в санатории «Подмосковье».

- А вообще вы работаете? – уточняю.

- Основные службы санатория продолжают работать в штатном режиме для всех гостей, которые уже проживают в санатории.

Санаторий "Подмосковье". Фото: pmsk.ru

- У вас значится на сайте, что открыто бронирование на высокий сезон…

- Да, бронировать путевки на июнь, июль, август уже можно. Размещение от 5300 рублей с человека. Это комфортные номера, шестиразовое питание по системе заказного меню, лечебные процедуры, бассейн, тренажерный зал, есть мини-футбольное поле, можно рыбу ловить, а главное – ловит Wi-Fi.

Санаторий «Вороново» и «Дорохово» открыл бронирование с 1 июня, ранее бронирование открыл санаторий «Загорские дали» - с 1 июня, «Истра» в деревне Аносино - со 2 июня.

Кстати

Часть санаториев примут больных COVID 2019

Для больных коронавирусом, у которых удовлетворительное состояние, подготовят дополнительные койки на базах санаториев или гостиниц Подмосковья. Об этом 24 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- У нас был план - создать 7700 коек, но количество госпитализаций растет и сейчас нужно действовать опережающими темпами. Наша задача - в следующую неделю развернуть 5000 коек «легкого стационара». Главы городских округов должны внимательно рассмотреть возможность размещения дополнительных коек на базе санатория, гостиницы или другого места для долечивания или прохождения болезни в легкой форме, - сказал Андрей Воробьев на совещании с главами городских округов Подмосковья.