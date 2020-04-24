Коронавирус в Москве: за сутки умер еще 41 человек
За последние сутки в московских больницах после осложнений из-за коронавируса скончался 41 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Самому молодому из умерших было 34 года, самому пожилому - 92 года.
«У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом», - заявили в Оперативном штабе.
По словам специалистов, у большинства скончавшихся были хронические заболевания. Помимо 34-летнего мужчины сахарным диабетом страдали еще девять человек. Также в списке болезней - гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз.
Таким образом, общее число умерших в Москве от коронавирусной инфекции увеличилось до 366 человек.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, после трехдневного снижения статистики по числу новых заболевших COVID-2019, сегодня цифры снова начали повышаться: 2957 положительных тестов на новую инфекцию за минувшие сутки, тогда как днем ранее было 1959.
Всего с начала эпидемии в Москве выявили уже более 36,8 тысяч подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2735 человек выписали после успешного лечения.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»