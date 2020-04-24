2020-04-24T21:37:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве: за сутки умер еще 41 человек

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 366
Семен ЕЛЕНИН
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За последние сутки в московских больницах после осложнений из-за коронавируса скончался 41 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Самому молодому из умерших было 34 года, самому пожилому - 92 года.

«У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом», - заявили в Оперативном штабе.

По словам специалистов, у большинства скончавшихся были хронические заболевания. Помимо 34-летнего мужчины сахарным диабетом страдали еще девять человек. Также в списке болезней - гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз.

Таким образом, общее число умерших в Москве от коронавирусной инфекции увеличилось до 366 человек.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, после трехдневного снижения статистики по числу новых заболевших COVID-2019, сегодня цифры снова начали повышаться: 2957 положительных тестов на новую инфекцию за минувшие сутки, тогда как днем ранее было 1959.

Всего с начала эпидемии в Москве выявили уже более 36,8 тысяч подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2735 человек выписали после успешного лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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